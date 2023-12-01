Лишь стрельба на поражение остановила дебошира из Орды

Действия злоумышленника были пресечены участковым уполномоченным полиции. После этого, обвиняемый с ножом в руке набросился на полицейского. Полицейский был вынужден применить табельное оружие, сделав выстрелы в воздух. Обвиняемого это не остановило и он, размахивая ножом, продолжил нападение. Тогда полицейский произвел еще несколько выстрелов, ранив мужчину в ногу. Только это остановило дебошира. С полученным ранением он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную помощь.