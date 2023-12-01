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Лишь стрельба на поражение остановила дебошира из Орды

Лишь стрельба на поражение остановила дебошира из Орды

1 декабря 2023, 14:46
Фото: 1MI
Мужчина с ножом пошел на полицейского.

Завершено расследование дела в отношении 45-летнего жителя села Орда, который набросился с ножом на полицейского. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 4 сентября 2023 года пьяный обвиняемый, находясь возле своего дома, начал показывать нож своей престарелой матери. Затем стал угрожать ей убийством и нанес ей несколько ударов руками и ногами по различным частям тела.

Действия злоумышленника были пресечены участковым уполномоченным полиции. После этого, обвиняемый с ножом в руке набросился на полицейского. Полицейский был вынужден применить табельное оружие, сделав выстрелы в воздух. Обвиняемого это не остановило и он, размахивая ножом, продолжил нападение. Тогда полицейский произвел еще несколько выстрелов, ранив мужчину в ногу. Только это остановило дебошира. С полученным ранением он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную помощь.

В отношении ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя села Орда были возбуждены дела предусмотренные ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Мужчина заключён под стражу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал#Орда
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