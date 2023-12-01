Лишь стрельба на поражение остановила дебошира из Орды

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Завершено расследование дела в отношении 45-летнего жителя села Орда, который набросился с ножом на полицейского. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 4 сентября 2023 года пьяный обвиняемый, находясь возле своего дома, начал показывать нож своей престарелой матери. Затем стал угрожать ей убийством и нанес ей несколько ударов руками и ногами по различным частям тела.
Действия злоумышленника были пресечены участковым уполномоченным полиции. После этого, обвиняемый с ножом в руке набросился на полицейского. Полицейский был вынужден применить табельное оружие, сделав выстрелы в воздух. Обвиняемого это не остановило и он, размахивая ножом, продолжил нападение. Тогда полицейский произвел еще несколько выстрелов, ранив мужчину в ногу. Только это остановило дебошира. С полученным ранением он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную помощь.
В отношении ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя села Орда были возбуждены дела предусмотренные ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Мужчина заключён под стражу, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.