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МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае

МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае

1 декабря 2023, 16:23
Фото: Midjourney
В Алтайском крае ожидается штормовое предупреждение с порывами ветра до 15-20 м/с, а в предгорьях до 30 м/с, а также дождь, снег, гололед и метели. В дневное время температура составит от +2 до +7 градусов, а ночью от -2 до -7 градусов.

МЧС сообщило о штормовом предупреждении, которое передано в Алтайском крае. Согласно данным МЧС России для региона, 3 и 4 декабря ожидается сильный ветер со скоростью до 15-20 м/с, а в предгорьях он может достигать 30 м/с.

Прогнозы синоптиков указывают на наличие дождя, снега, гололедных явлений и метели в эти дни, сообщает ИА Амител.

Ранее Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС, рассказала amic.ru о том, что 3 декабря Алтайский край будет находиться под влиянием западного циклона. Днем температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, а ночью 4 декабря она опустится до -2…

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