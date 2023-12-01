Меньше солнца и конфет. Пермские ученые рассказали, как сохранить молодость

Чтобы замедлить старение кожи, нужно определить, каких компонентов не хватает коже и дополнить ими ежедневный уход. Для круглогодичного ухода рекомендуется применять солнцезащитные средства. Средства с антиоксидантами как правило содержат в себе витамин Е и С, α-липоевую кислоту, коэнзим Q10, ресвератрол, аспалатин, кофеиновую кислоту. Для комплексного воздействия следует выбирать средства как с жирорастворимыми, так и водорастворимыми антиоксидантами