Меньше солнца и конфет. Пермские ученые рассказали, как сохранить молодость

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха Юлия Рожкова поделилась, как предотвратить преждевременное старение. Эксперт рассказала, почему так важно следить за погодой, и почему стоит есть меньше сладкого.
Процесс старения вызывают возрастные биологические изменения. Первопричина — гормональная перестройка организма. С годами снижается уровень гормона эстрогена, который отвечает за состояние кожи. Благодаря эстрогену происходит обновление клеток, выработка гиалуроновой кислоты и коллагена.
Недостаток эстрогена в свою очередь влияет на укорачивание теломер (концевых частей хромосом) и на «старение» хромосом. При укорачивании теломеры теряют свою функцию защиты хромосомы, что приводит к ломкости и разрушению молекулы ДНК. Процесс разрушения ДНК ограничивает клеточное деление и обновление кожи.
Вторая причина старения — разрушение коллагена, ДНК, ферментов и других биополимеров клетки из-за окислительных процессов в клетке. Морщины появляются в результате целого комплекса факторов, резюмирует кандидат технических наук.
Есть несколько факторов преждевременного старения. Первой причиной является воздействие ультрафиолетового излучения. В умеренном количестве солнечные ванны полезны для иммунитета человека, однако чрезмерное облучение приводит к ожогам и снижает иммунную реакцию организма. Наиболее опасны для человека УФ-А лучи, разрушающие коллаген и эластин, что приводит к повреждению и старению кожи.
Второй фактор преждевременного старения — внешнее воздействие табачного дыма и другими вредными веществами внешней среды (автомобильные выхлопы, пестициды, лекарства местного применения и др.). Ученые утверждают, что курящие люди к 40 годам имеют столько же морщин, сколько некурящие в 60 лет. Кроме того, табачный дым сушит кожу и мешает кислороду и питательным веществам поступать к ее клеткам.
Третий фактор — чрезмерное потребление сладкого. Сахар соединяется с коллагеном и эластином в подкожно-жировой клетчатке. Этот процесс приводит к дряблости и сухости кожи.
Еще одним фактором преждевременной старости является неправильный уход за кожей. Юлия Рожкова пояснила, что зачастую чрезмерные и несвоевременные косметические процедуры ускоряют процессы старения. Доцент Пермского Политеха отметила, что кожа с высыпаниями требует дополнительного ухода с применением противовоспалительных и антиоксидантных средств.
Чтобы замедлить старение кожи, нужно определить, каких компонентов не хватает коже и дополнить ими ежедневный уход. Для круглогодичного ухода рекомендуется применять солнцезащитные средства. Средства с антиоксидантами как правило содержат в себе витамин Е и С, α-липоевую кислоту, коэнзим Q10, ресвератрол, аспалатин, кофеиновую кислоту. Для комплексного воздействия следует выбирать средства как с жирорастворимыми, так и водорастворимыми антиоксидантами
Для повышения активности клеток кожи и улучшения лимфотока используются косметические средства с пептидами. В составе такой уходовой косметики ретинол или ретиноиды — витамин А. Ретиноловый пилинг уменьшает пигментацию, выравнивает тон кожи, ускоряет процесс регенерации клеток и поддерживает баланс влаги.
Зимой необходимо уделять особое внимание на увлажнение кожи и восстановление ее липидного барьера. Для получения индивидуального и комплексного ухода за кожей следует обратиться к специалисту, советует Рожкова.