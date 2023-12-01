Музей современного искусства PERMM награжден премией «Сделано в России — 2023»

Премия «Сделано в России» проводится журналом «Сноб» 12-й год подряд. Лауреаты стали известны во время церемонии награждения на Новой сцене Театра на Таганке — она прошла в формате спектакля. Награду для PERMM получила руководитель выставочного отдела музея Екатерина Шумилова. Отдать свой голос за музей можно было до 27 ноября.