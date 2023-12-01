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На фото — руководитель выставочного отдела музея Екатерина Шумилова

Музей современного искусства PERMM награжден премией «Сделано в России — 2023»

1 декабря 2023, 04:44
Фото: пресс-служба музея PERMM
На фото — руководитель выставочного отдела музея Екатерина Шумилова

Музей современного искусства PERMM получил премию «Сделано в России — 2023»

Отдать свой голос за музей мог любой желающий.
Сюжет
Permm

Музей современного искусства PERMM победил в номинации «Городская среда» премии «Сделано в России — 2023» проекта «Сноб». Лауреатов премии выбирали редакция, члены клуба и читатели «Сноба». Всего было представлено 13 номинаций.

Конкурсная программа проходила в три этапа: формирование лонг-листа, отбор номинантов для шорт-листа и открытое голосование. В номинации «Городская среда» также были представлены музей современного искусства Zaman (Уфа), центр изучения конструктивизма «Зотов» (Москва), культурный центр «Левашовский хлебозавод» (Санкт-Петербург), креативное пространство «Станкозавод» (Самара) и
букинистический магазин «Академия» (Санкт-Петербург).

Премия «Сделано в России» проводится журналом «Сноб» 12-й год подряд. Лауреаты стали известны во время церемонии награждения на Новой сцене Театра на Таганке — она прошла в формате спектакля. Награду для PERMM получила руководитель выставочного отдела музея Екатерина Шумилова. Отдать свой голос за музей можно было до 27 ноября.

Музей PERMM попал в шорт-лист премии «Сделано в России»
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#Общество#Пермь#Permm#Искусство#Музей Permm#Современное искусство
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