На трассе М-7 Волга в массовом ДТП погиб водитель иномарки

На трассе М-7 Волга вчера вечером, 30 ноября, в 20:50 произошло ДТП с погибшим. По дороге со стороны Ижевска в направлении Перми за рулем автомобиля Nissan Qashqai ехал 55-летний водитель. По предварительной информации, на 414 километре трассы мужчина свершал обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». Он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой Volvo, а затем въехал в полуприцеп Sitrak, который обгонял. После этого иномарка врезалась в металлическое ограждение.