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Updated Сегодня, 07:28

На трассе М-7 Волга вечером 30 ноября произошло смертельное ДТП

На трассе М-7 Волга в массовом ДТП погиб водитель иномарки

1 декабря 2023, 06:55
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

На трассе М-7 Волга вечером 30 ноября произошло смертельное ДТП

Сотрудники полиции работают на месте аварии.
Сюжет
Дтп

На трассе М-7 Волга вчера вечером, 30 ноября, в 20:50 произошло ДТП с погибшим. По дороге со стороны Ижевска в направлении Перми за рулем автомобиля Nissan Qashqai ехал 55-летний водитель. По предварительной информации, на 414 километре трассы мужчина свершал обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен». Он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой Volvo, а затем въехал в полуприцеп Sitrak, который обгонял. После этого иномарка врезалась в металлическое ограждение.

Кроме того, после столкновения с легковым автомобилем, Volvo столкнулся с большегрузом КамАЗ. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что в результате аварии водитель Nissan Qashqai смертельно травмирован. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. На участке дороги организовано реверсивное движение, на месте работают сотрудники полиции.

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#Авто#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария
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