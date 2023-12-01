Ночные массовые катания на коньках откроются в Перми

Количество мест ограничено, билеты нужно приобретать по ссылке. Стоимость билета для одного человека — 600 рублей, для двух человек (пара) — 1 100 рублей, а для компании из четырех человек — 2 тыс. рублей. Также в сообществе «Орленка» администрация школы сообщает о скидках для именинников и организованных групп, но этот вопрос нужно обсудить по телефонам: 8(342) 215-52-59 (доб.217), 8-950-443-7000.