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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Орджоникидзевском районе Перми пропала 20-летняя девушка

Нужна медицинская помощь! На Гайве пропала 20-летняя девушка

1 декабря 2023, 13:06
Фото: 1MI; vk.com/region59pk

В Орджоникидзевском районе Перми пропала 20-летняя девушка

Волонтеры просят связаться с ними или полицией, если вы видели пермячку.

В Орджоникидзевском районе Перми пропала 20-летняя девушка. Известно, что Яна Пелевина вышла из дома по ул. Гайвинская вчера, 30 ноября. С тех пор местонахождение девушки неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».

Приметы пермячки: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза зелено-карие. Была одета в черный пуховик, спортивный костюм бирюзового цвета, черные замшевые ботинки и черную шапку. Девушка нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Яну или знаете, где она может находиться, свяжитесь по телефонам:

  • 02, 102 — полиция,
  • 112 — ЕДДС,
  • 8(342) 241-36-40 — Бюро регистрации несчастных случаев города Пермь,
  • 8-912-880-41-60 — волонтеры,
  • 8-991-809-77-99 — инфорг Юлия.
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#Общество#Пермь#Пропал человек#Поиск людей
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