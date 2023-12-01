Нужна медицинская помощь! На Гайве пропала 20-летняя девушка

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Орджоникидзевском районе Перми пропала 20-летняя девушка. Известно, что Яна Пелевина вышла из дома по ул. Гайвинская вчера, 30 ноября. С тех пор местонахождение девушки неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».
Приметы пермячки: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза зелено-карие. Была одета в черный пуховик, спортивный костюм бирюзового цвета, черные замшевые ботинки и черную шапку. Девушка нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели Яну или знаете, где она может находиться, свяжитесь по телефонам: