Нужна медицинская помощь! На Гайве пропала 20-летняя девушка

В Орджоникидзевском районе Перми пропала 20-летняя девушка. Известно, что Яна Пелевина вышла из дома по ул. Гайвинская вчера, 30 ноября. С тех пор местонахождение девушки неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».