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Пермский край остается в списке проблемных регионов по ситуации с ВИЧ

Пермский край остается в списке проблемных регионов по ситуации с ВИЧ

1 декабря 2023, 07:45
Фото: pexels.com
За 9 месяцев 2023 года ВИЧ выявлен почти у 1,2 тыс. жителей региона.

Прикамье вновь попало в перечень проблемных регионов по ситуации с ВИЧ, следует из анализа проекта «Если быть точным», сообщает РБК. В числе регионов, где обстановка хуже всего также: Кемеровская, Челябинская, Иркутская, Томская и Оренбургская области, а также Алтайский и Красноярский край. Речь идет о ситуации по итогам 2022 года.

В Пермском крае смертность на 100 тыс. населения составила 37 человек, в Кемеровской области — 46, в Иркутской области — 33.

В исследовании указывается, что для борьбы с эпидемией ВИЧ нужно распространять АРВ-терапию, чтобы человек не смог передать вирус другому человеку. В проблемных регионах охват лечения составляет менее 50%, за исключением Прикамья.

В Пермском крае на 1 октября 2023 года зарегистрировано 47,9 тыс. случаев с начала распространения ВИЧ. За 9 месяцев 2023 года выявлено 1 193 новых случая.

Пермякам доступно бесплатное тестирование на ВИЧ. Оно проходит в СПИД-центре на улице Архитектора Свиязева, 21. Время работы кабинета можно уточнить тут.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Вич-инфекция#Медицина#Вич
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