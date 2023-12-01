Пермский край остается в списке проблемных регионов по ситуации с ВИЧ

Прикамье вновь попало в перечень проблемных регионов по ситуации с ВИЧ, следует из анализа проекта «Если быть точным», сообщает РБК. В числе регионов, где обстановка хуже всего также: Кемеровская, Челябинская, Иркутская, Томская и Оренбургская области, а также Алтайский и Красноярский край. Речь идет о ситуации по итогам 2022 года.