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Пермский «ЛУКОЙЛ» поглотил нефтедобывающую компанию из Республики Коми

Пермский «ЛУКОЙЛ» поглотил нефтедобывающую компанию из Республики Коми

1 декабря 2023, 15:55
Фото: properm.ru
Центр объединённого предприятия будет находится в Перми.

ПАО «ЛУКОЙЛ» с 1 декабря завершило объединение двух своих нефтедобывающих предприятий в Прикамье и Республике Коми: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Называться новая структура будет «ЛУКОЙЛ-Пермь», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, возглавит объединённую компанию гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков. Головной офис будет находиться в Перми. Все лицензии ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» были переоформлены на пермскую «дочку».

Теперь «ЛУКОЙЛ-Пермь» занимается разведкой и добычей на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Республик Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Суммарный размер запасов оценивают в 1 млрд тонн нефти. В новой компании будет трудиться 12 тыс. человек. Первые кадровые назначения будут утверждены уже до конца 2023 года, отмечает издание.

#Экономика#Нефть#Лукойл#Лукойл пермь
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