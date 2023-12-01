Пермский «ЛУКОЙЛ» поглотил нефтедобывающую компанию из Республики Коми

Теперь «ЛУКОЙЛ-Пермь» занимается разведкой и добычей на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Республик Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Суммарный размер запасов оценивают в 1 млрд тонн нефти. В новой компании будет трудиться 12 тыс. человек. Первые кадровые назначения будут утверждены уже до конца 2023 года, отмечает издание.