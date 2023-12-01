Пермский «ЛУКОЙЛ» поглотил нефтедобывающую компанию из Республики Коми

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
ПАО «ЛУКОЙЛ» с 1 декабря завершило объединение двух своих нефтедобывающих предприятий в Прикамье и Республике Коми: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Называться новая структура будет «ЛУКОЙЛ-Пермь», сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, возглавит объединённую компанию гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков. Головной офис будет находиться в Перми. Все лицензии ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» были переоформлены на пермскую «дочку».
Теперь «ЛУКОЙЛ-Пермь» занимается разведкой и добычей на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Республик Башкирии и Коми, а также Ненецкого автономного округа. Суммарный размер запасов оценивают в 1 млрд тонн нефти. В новой компании будет трудиться 12 тыс. человек. Первые кадровые назначения будут утверждены уже до конца 2023 года, отмечает издание.