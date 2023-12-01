Пермячка отсудила 240 тысяч рублей за падение в трамвае

Приставы помогли пермячке добиться компенсации морального вреда за производственную травму, которую она получила в трамвае №7. В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю уточняют, что женщина работала контролером. В один из моментов трамвай резко остановился из-за предмета, похожего на болт — он лежал на рельсах. Наезд на него мог привести к сходу вагона с путей. Потерпевшая упала и получила травму позвоночника.