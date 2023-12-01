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Updated Сегодня, 11:34

Променад «Ледовые скульптуры» начал работу на курорте «Манжерок»

Променад «Ледовые скульптуры» начал работу на курорте «Манжерок»

1 декабря 2023, 11:34
Фото: Пресс-служба Сбербанка
Локация с ледяными фигурами украсит курорт «Манжерок». Создавать скульптуры на тему «Легенды и мифы Горного Алтая» будут скульпторы-художники из разных регионов России. На этом участке будут проводить детские мероприятия. Здесь же разместится фотозона.

Кроме парка ледяных скульптур в конце декабря будет открыт каток и ледяной замок. Вход в ледяной променад бесплатный, пишет 56orb.ru.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что от идеи до воплощения её в жизнь прошло примерно 3 месяца. Уже сейчас здесь размещены 6 модульных строений, в которых открылись торговые точки. Ледовый город был сделан за считаные дни. По словам Кузнецова, это только первая часть проекта, который будет развиваться.

Напомним, конкурс ледяных скульптур проводился в два этапа. Первый был заочным — художники представляли на суд жюри свои эскизы. Ко второму этапу, уже очному, допустили 15 работ. Среди авторов скульптур заслуженные художники России из Москвы, Петербурга, Перми, Красноярска и других городов.

Сообщается, что лёд для создания фигур был взят из алтайского озера, которое полностью промёрзло. Всего было доставлено 200 тонн. В настоящее время заготавливается лед для строительства ледового дворца.

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