Променад «Ледовые скульптуры» начал работу на курорте «Манжерок»

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Кроме парка ледяных скульптур в конце декабря будет открыт каток и ледяной замок. Вход в ледяной променад бесплатный, пишет 56orb.ru.
Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что от идеи до воплощения её в жизнь прошло примерно 3 месяца. Уже сейчас здесь размещены 6 модульных строений, в которых открылись торговые точки. Ледовый город был сделан за считаные дни. По словам Кузнецова, это только первая часть проекта, который будет развиваться.
Напомним, конкурс ледяных скульптур проводился в два этапа. Первый был заочным — художники представляли на суд жюри свои эскизы. Ко второму этапу, уже очному, допустили 15 работ. Среди авторов скульптур заслуженные художники России из Москвы, Петербурга, Перми, Красноярска и других городов.
Сообщается, что лёд для создания фигур был взят из алтайского озера, которое полностью промёрзло. Всего было доставлено 200 тонн. В настоящее время заготавливается лед для строительства ледового дворца.