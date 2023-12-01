Променад «Ледовые скульптуры» начал работу на курорте «Манжерок»

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что от идеи до воплощения её в жизнь прошло примерно 3 месяца. Уже сейчас здесь размещены 6 модульных строений, в которых открылись торговые точки. Ледовый город был сделан за считаные дни. По словам Кузнецова, это только первая часть проекта, который будет развиваться.