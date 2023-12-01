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ПСБ профинансирует строительство второго комплекса по переработке отходов в Перми

ПСБ профинансирует строительство второго комплекса по переработке отходов в Перми

1 декабря 2023, 07:55
Фото: Максим Кимерлинг
Проект должны реализовать в следующем году.

ПСБ, Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края и ООО «Прогресс» договорились о строительстве многофункционального мусороперерабатывающего комплекса в Пермском крае. Соответствующее соглашение в ходе Пермского Инженерно-Промышленного форума подписали региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артем Балахнин и директор ООО «Прогресс» Роман Бурдюгов.

ПСБ предоставит проектное финансирование на строительство мусоросортировочного и перерабатывающего предприятия мощностью 50 тысяч тон в год, которое будет работать на территории Верещагинского городского округа. Реализация проекта запланирована на 2024 год.

«ПСБ продолжает свое участие в экологической повестке и поддерживает строительство современной региональной инфраструктуры для безопасного обращения с отходами. Это уже второе подобное соглашение ПСБ в Пермском крае. Такие проекты позволяют выстраивать эффективное сотрудничество госструктур и бизнеса, экономят время и обеспечивают прозрачность всех процессов. ПСБ намерен масштабировать практику финансирования предпринимательских инициатив, направленных на улучшение охраны окружающей среды и качества жизни людей», — прокомментировал Андрей Клепиков.
«Состояние окружающей среды напрямую зависит от экологической грамотности населения. Правительство края ведет непрерывную работу по ее повышению, в частности, проводятся не только разъяснения о необходимости сортировки мусора, но и создаются условия для раздельного сбора отходов, их своевременного вывоза и переработки. Важно сделать сортировку отходов привычной для жителей», — обозначил Артем Балахнин.
«План строительства мусороперерабатывающих предприятий задумывался в рамках общей концепции исполнения национального проекта „Экология“. Первый мусоросортировочный комплекс в Березниках уже построен и введен в эксплуатацию при финансовой поддержке ПСБ в 2023 году. На сегодняшний день — это второе соглашение, предполагающее взаимодействие с банком и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство Пермского края. Важно, что со стороны ПСБ реализация строительства обеспечится льготными долгосрочными субсидиями, что является хорошим подспорьем для реализации многолетних проектов», — рассказал Роман Бурдюгов.
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