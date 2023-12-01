Реновация Тихого Компроса и пропавший автобус. Главные новости недели в Прикамье

Победитель аукциона должен будет провести реновацию: снести пять жилых домов и расселить людей в новое жилье. Высота новых строений должна быть такой же, как у прошлых. На территории действуют ограничения из-за того, что здания находятся в границах объекта культурного наследия «Проспект имени Сталина».