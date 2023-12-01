Реновация Тихого Компроса и пропавший автобус. Главные новости недели в Прикамье

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
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Updated Сегодня, 11:25
Скончался старший-вице президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев. Ему было 42 года. Смерть Васева наступила от сердечного приступа. Он родился, вырос и учился в краевой столице. В Сбербанке Николай Васев проработал 12 лет.
Министерство правительства Пермского края объявило аукцион на право комплексного развития территории Тихого Компроса. Начальная цена — 2,8 млн рублей.
Победитель аукциона должен будет провести реновацию: снести пять жилых домов и расселить людей в новое жилье. Высота новых строений должна быть такой же, как у прошлых. На территории действуют ограничения из-за того, что здания находятся в границах объекта культурного наследия «Проспект имени Сталина».
С 1 декабря в Перми перестал работать автобусный маршрут №1т «Заозерье — Центральный рынок». Это произошло из-за того, что перевозчик отказался его обслуживать. Власти планируют выставить этот маршрут на торги, чтобы найти нового перевозчика.
Кроме того, произошло еще ряд изменений в работе общественного транспорта. Добавлены дополнительные автобусы на маршруты №6 и №49.
В Чердынском округе простились 32-летним военным. Михаил Башкирцев был убит при выполнении боевых задач под Бахмутом. Дата гибели военного неизвестна, но прощание с ним состоялось 25 ноября. Обстоятельства гибели чиновники также не озвучили.
В Нытвенском районе произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, авария произошла 25 ноября на трассе М7 — Волга. Водитель Renault Sandero на 417 км дороги выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик.
В ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пассажир. В ГИБДД проводят проверку по факту аварии, чтобы выяснить все обстоятельства.