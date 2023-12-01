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РЭО: Стартовал процесс публичного размещения информации в систему учета ТКО

РЭО: Стартовал процесс публичного размещения информации в систему учета ТКО

1 декабря 2023, 11:49
Фото: 1MI
РЭО запустил федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов. Приказ о вводе её в эксплуатацию подписал и. о. министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, ФГИС УТКО должна сделать отрасль обращения с ТКО прозрачной, что позволит её дальнейшему развитию. В том числе в плане тарифного регулирования. Будучи оператором системы, РЭО получает возможность собирать информацию о положении дел в отрасли.

Данные в новую систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, РЭО, а также юридические лица и ИП, работающие в сфере обращения с ТКО. При этом первичные данные в систему должны вноситься поставщиками информации уже до 1 января следующего года.

Система будет содержать информацию о контейнерных площадках, количестве отходов и источниках их образования, зонах деятельности регоператоров и другие важные сведения.

ФГИС УТКО создавалась в том числе для достижения показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» и информационной поддержки региональных и межрегиональных проектов в части обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал, что новая система — это качественный инструмент контроля за отраслью обращения с отходами в нашей стране.

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