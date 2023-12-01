РЭО: Стартовал процесс публичного размещения информации в систему учета ТКО

Данные в новую систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, РЭО, а также юридические лица и ИП, работающие в сфере обращения с ТКО. При этом первичные данные в систему должны вноситься поставщиками информации уже до 1 января следующего года.