РЭО: Стартовал процесс публичного размещения информации в систему учета ТКО

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По словам руководителя РЭО Дениса Буцаева, ФГИС УТКО должна сделать отрасль обращения с ТКО прозрачной, что позволит её дальнейшему развитию. В том числе в плане тарифного регулирования. Будучи оператором системы, РЭО получает возможность собирать информацию о положении дел в отрасли.
Данные в новую систему обязаны будут вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, РЭО, а также юридические лица и ИП, работающие в сфере обращения с ТКО. При этом первичные данные в систему должны вноситься поставщиками информации уже до 1 января следующего года.
Система будет содержать информацию о контейнерных площадках, количестве отходов и источниках их образования, зонах деятельности регоператоров и другие важные сведения.
ФГИС УТКО создавалась в том числе для достижения показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» и информационной поддержки региональных и межрегиональных проектов в части обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал, что новая система — это качественный инструмент контроля за отраслью обращения с отходами в нашей стране.