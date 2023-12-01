Российский научный фонд продолжит сотрудничество с Индией и Китаем

Он также подчеркнул, что международное сотрудничество необходимо, поскольку «ни в одной отдельно взятой стране невозможно все организовать, невозможно все научные вопросы решить». При этом, даже несмотря на решение европейских и американского правительств прекратить взаимодействие с фондами и институтами РФ, международное научное сотрудничество продолжается, добавил представитель РНФ.