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Published Сегодня, 15:59

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Российский научный фонд продолжит сотрудничество с Индией и Китаем

Российский научный фонд продолжит сотрудничество с Индией и Китаем

1 декабря 2023, 15:59
Фото: 1MI
На фоне сложной внешнеполитической ситуации Российский научный фонд (РНФ) переориентировался с Запада на Восток. Такое заявление сделал председатель экспертного совета организации по научным проектам Александр Макаров в ходе выступления на III Конгрессе молодых ученых.

По его словам, до 2022 года у РНФ была линейка из десяти международных конкурсов с рядом ведущих европейских стран и фондов. Сейчас участие в семи приостановлено или прекращено, пишет iz.ru.

Макаров в своей речи сравнил науку с лабораторией без стен: «То, что делается в науке, принадлежит всем: обмен материалами, инструментами — это стандартная практика».

Он также подчеркнул, что международное сотрудничество необходимо, поскольку «ни в одной отдельно взятой стране невозможно все организовать, невозможно все научные вопросы решить». При этом, даже несмотря на решение европейских и американского правительств прекратить взаимодействие с фондами и институтами РФ, международное научное сотрудничество продолжается, добавил представитель РНФ.

Особую значимость сегодня для России приобретают связи с Китаем. Страны в двустороннем порядке запустили образовательные программы, организовали конкурсы, отметил Макаров. Сотрудничество с Китаем поможет российским ученым публиковаться в изданиях с высоким импакт-фактором (то есть с высокой цитируемостью).

В 2023 году Российский научный фонд принял участие в многосторонней программе East Asia Science and Innovation Area Joint Research Program. Сегодня в ней участвует 17 стран. Данное сотрудничество направлено на поддержку ряда трехсторонних проектов, в которых помимо России участвуют коллективы из Таиланда, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин и других стран.

#Общество
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