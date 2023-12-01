Российский научный фонд продолжит сотрудничество с Индией и Китаем

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
По его словам, до 2022 года у РНФ была линейка из десяти международных конкурсов с рядом ведущих европейских стран и фондов. Сейчас участие в семи приостановлено или прекращено, пишет iz.ru.
Макаров в своей речи сравнил науку с лабораторией без стен: «То, что делается в науке, принадлежит всем: обмен материалами, инструментами — это стандартная практика».
Он также подчеркнул, что международное сотрудничество необходимо, поскольку «ни в одной отдельно взятой стране невозможно все организовать, невозможно все научные вопросы решить». При этом, даже несмотря на решение европейских и американского правительств прекратить взаимодействие с фондами и институтами РФ, международное научное сотрудничество продолжается, добавил представитель РНФ.
Особую значимость сегодня для России приобретают связи с Китаем. Страны в двустороннем порядке запустили образовательные программы, организовали конкурсы, отметил Макаров. Сотрудничество с Китаем поможет российским ученым публиковаться в изданиях с высоким импакт-фактором (то есть с высокой цитируемостью).
В 2023 году Российский научный фонд принял участие в многосторонней программе East Asia Science and Innovation Area Joint Research Program. Сегодня в ней участвует 17 стран. Данное сотрудничество направлено на поддержку ряда трехсторонних проектов, в которых помимо России участвуют коллективы из Таиланда, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин и других стран.