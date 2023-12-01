С начала года доходы предприятий Прикамья упали почти на 40%

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
За январь — сентябрь 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 246,2 млрд рублей, что на 39,3% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Такие данные приводит Пермьстат.
В целом по краю 75,9% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 257,7 млрд рублей. Это на 38,9% ниже уровня января — сентября 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28,6% и составила 11,5 млрд рублей.
Промышленными предприятиями получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 212,7 млрд рублей. Доля прибыльных предприятий составила 73,6%, полученная ими прибыль сложилась в сумме 219,1 млрд рублей (на 44,1% ниже аналогичного показателя за январь — сентябрь 2022 года).
Нарастить прибыль удалось производителям машин и оборудования (в 7,7 раз), компьютеров (в 3,4 раза), предприятиям текстильной отрасли (в 3,5 раза), предприятиям по деревообработке (на 67,6%), металлопроизводителям (на 70,8%), металлургам (на 59,3%), производителям одежды (на 30,4%) и ряду других отраслей.
В то же время спад прибыли отмечен в таких сферах: сельское и лесное хозяйство (на 19,4%), обрабатывающие производства в целом (на 58,3%), в ряде сфер торговли.