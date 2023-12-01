С начала года доходы предприятий Прикамья упали почти на 40%

В целом по краю 75,9% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 257,7 млрд рублей. Это на 38,9% ниже уровня января — сентября 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28,6% и составила 11,5 млрд рублей.