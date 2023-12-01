Самый морозный с 2016 года декабрь ожидается в Пермском крае

Арктический воздух дойдет до Прикамья в среду, 6 декабря. Далее ожидается несколько очень холодных дней с ночными морозами до -28…-33˚, в низинах — ниже -35˚. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 15-20˚ ниже нормы, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Первая половина декабря с большой вероятностью окажется холоднее нормы на 7-10˚, на севере региона также ожидается мало осадков. В первой пятидневке месяца придут первые морозы до -15…-20˚, вторая пятидневка будет холоднее нормы на 16˚.