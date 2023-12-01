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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

В Прикамье ожидается самый холодный с 2016 года декабрь

Самый морозный с 2016 года декабрь ожидается в Пермском крае

1 декабря 2023, 08:06
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье ожидается самый холодный с 2016 года декабрь

Температура воздуха ночью может опуститься до -35˚.

В декабре в Пермском крае ожидается масштабное похолодание. В ближайшие дни, с 4 декабря, ожидается, что мощный антициклон с центральной Арктики начнет смещаться на юг. Это станет началом масштабного ультраполярного вторжения на Урал и восточную часть европейской территории России.

Арктический воздух дойдет до Прикамья в среду, 6 декабря. Далее ожидается несколько очень холодных дней с ночными морозами до -28…-33˚, в низинах — ниже -35˚. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 15-20˚ ниже нормы, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Первая половина декабря с большой вероятностью окажется холоднее нормы на 7-10˚, на севере региона также ожидается мало осадков. В первой пятидневке месяца придут первые морозы до -15…-20˚, вторая пятидневка будет холоднее нормы на 16˚.

Сухой и морозный период продлится до середины декабря. По второй половине месяца у синоптиков пока нет определенного прогноза. Средняя температура воздуха в этот период ожидается близкой к норме, однако не исключено формирование новых арктических циклонов. В целом, начавшийся декабрь впервые с 2016 года ожидается холоднее климатической нормы.

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