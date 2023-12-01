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Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Ноябрь 2023 года в Перми стал самым влажным за всю историю наблюдений

Самый влажный ноябрь за всю историю наблюдений. Погодные итоги месяца в Перми

1 декабря 2023, 03:03
Фото: Midjourney

Ноябрь 2023 года в Перми стал самым влажным за всю историю наблюдений

В краевой столице выпало 84 мм осадков за месяц.

Синоптики подвели погодные итоги ноября. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, ноябрь оказался теплее нормы на 5°, средняя температура воздуха была на уровне около -4,6°. Месяц стал самым теплым с 2017 года и занял восьмое место по теплу за всю историю наблюдений. Это уже четвертый аномально теплый месяц в 2023 году, до этого теплыми были март, май и сентябрь.

Метеорологическая зима в Прикамье началась только с 17 ноября — это на три недели позже нормы. В Оханске за месяц выпало 100 мм осадков — самый влажный ноябрь в истории наблюдений, более 90 мм выпало в Кудымкаре, Кочево, Верещагино, Октябрьском и Чернушке, 106 мм — в Бисере. В целом по региону выпало 120-180% от месячной нормы осадков. В краевой столице выпало 84 мм — это 150% от нормы. Этот ноябрь стал самым влажным в Перми за 20 лет, с 2002 года.

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#Пермь#Погода
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