Самый влажный ноябрь за всю историю наблюдений. Погодные итоги месяца в Перми

Метеорологическая зима в Прикамье началась только с 17 ноября — это на три недели позже нормы. В Оханске за месяц выпало 100 мм осадков — самый влажный ноябрь в истории наблюдений, более 90 мм выпало в Кудымкаре, Кочево, Верещагино, Октябрьском и Чернушке, 106 мм — в Бисере. В целом по региону выпало 120-180% от месячной нормы осадков. В краевой столице выпало 84 мм — это 150% от нормы. Этот ноябрь стал самым влажным в Перми за 20 лет, с 2002 года.