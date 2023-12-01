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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

В Пермском крае северное сияние можно увидеть вечером 1 декабря

Северным сиянием можно будет полюбоваться сегодня над Пермью

1 декабря 2023, 11:50
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае северное сияние можно увидеть вечером 1 декабря

Нужно смотреть в северную часть неба.

В Прикамье можно будет снова увидеть полярное сияние. Это может произойти сегодня, 1 декабря, с 19:00 до 23:00. Индекс магнитной активности составляет около 5, а значит, вероятность наблюдать прекрасное астрономическое явление высока.

Для того, чтобы посмотреть на полярное сияние постарайтесь выйти под звездное небо и посмотреть в его северную сторону, если облака не помешают. Северное сияние должно появиться над созвездием Большой Медведицы или в северной части горизонта. Над головой можно будет увидеть и зеленые, и красные цвета, сообщает пермский астроклуб «Телескоп». Если не замечаете полярное сияние сразу, то попробуйте сделать снимок через смартфон с экспозицией.

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#Общество#Пермь#Космос#Северное сияние
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