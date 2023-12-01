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Мужчина с оружием в руках напугал жителей пермского микрорайона Южный

Силовики задержали двух мужчин в пермском микрорайоне. У одного из них было оружие

1 декабря 2023, 08:59
Фото: t.me/chp_59_perm

Мужчина с оружием в руках напугал жителей пермского микрорайона Южный

Сейчас возбуждено два уголовных дела.

Пермяков напугали двое подозрительных мужчин в микрорайоне Южный, которые угрожали прохожим. У одного из неизвестных было с собой оружие. По данным URA.RU, сообщение в полицию поступило вечером 27 ноября. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. На месте задержали мужчин 1995 и 1996 годов рождения. На них составили протоколы об административном правонарушении.

Выяснилось, что оружие было ненастоящим, а страйкбольным. На 28-летнего пермяка возбудили два уголовных дела:

  • ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»);
  • ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). 
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#Происшествия#Пермь#Оружие
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