Силовики задержали двух мужчин в пермском микрорайоне. У одного из них было оружие

Пермяков напугали двое подозрительных мужчин в микрорайоне Южный, которые угрожали прохожим. У одного из неизвестных было с собой оружие. По данным URA.RU, сообщение в полицию поступило вечером 27 ноября. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии. На месте задержали мужчин 1995 и 1996 годов рождения. На них составили протоколы об административном правонарушении.