Совкомбанк намерен провести IPO на Мосбирже

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Стоимость одной акции — 10,50–11,50 рубля. Это соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Окончательная цена IPO будет установлена решением наблюдательного совета Совкомбанка по итогам окончания периода сбора заявок. При этом действующие акционеры свои акции продавать не будут, пишет interfax.ru.
Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев подчеркнул, что за два десятилетия банк из регионального превратился в одну из самых больших финансовых группу страны. Сегодня он представлен в тысяче городов РФ, а его активы составляют свыше 2 трлн рублей.
По словам Гусева, банк — отражение истории единомышленников, строивших его с нуля. Ключевые акционеры финансово-кредитного учреждения принимают участие в управлении банком. Их вовлечённость в процессы увеличивает скорость принятия решений.
Также он заявил, что IPO — закономерный шаг в развитии банка, который обеспечит новые возможности для реализации будущих M&A-сделок.