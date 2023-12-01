Совкомбанк намерен провести IPO на Мосбирже

Стоимость одной акции — 10,50–11,50 рубля. Это соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. Окончательная цена IPO будет установлена решением наблюдательного совета Совкомбанка по итогам окончания периода сбора заявок. При этом действующие акционеры свои акции продавать не будут, пишет interfax.ru.