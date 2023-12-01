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Суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего директора ОАО «Порт Пермь»

Суд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего директора ОАО «Порт Пермь»

1 декабря 2023, 10:56
Фото: properm.ru
Когда Марек Кинцл руководил ОАО «Порт Пермь», он вывел из имущественного комплекса компании земельные участки в центре Перми.

Дзержинский районный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-генерального директора ОАО «Порт Пермь» Марека Кинцла. Он обвиняется в присвоении имущества компании на 1,04 млрд рублей. Кинцл заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», судья посчитала, что обвинительное заключение противоречит фактическим обстоятельствам дела. Кроме того, есть основания, чтобы переквалифицировать действия экс-гендиректора на более тяжкий состав — растрата в составе организованной группы. Суд отметил, что рассматривать действия по выводу имущества нельзя как совершенное в рамках единого умысла.

Согласно предъявленному обвинению, с декабря 2009 по конец ноября 2012 года Кинцл был председателем Совета директоров ОАО «Порт Пермь». С использованием своего служебного положения он растратил вверенное ему имущество ОАО «Порт Пермь». Речь идет о земельных участках и расположенных на них зданиях и сооружениях на территории порта общей стоимостью в размере 1,04 млрд рублей, посредством их безвозмездной передачи в собственность европейской компании «Далтамэн, СЕ», подконтрольной председателю Совета директоров ОАО «Порт Пермь».

В результате этого была осуществлена государственная регистрация перехода прав собственности на недвижимость от ОАО «Порт Пермь» к чешской «Далтамэн, СЕ», чем причинен ОАО «Порт Пермь» имущественный ущерб в особо крупном размере в сумме 1,04 млрд рублей.

В 2022 году через суд 79,6% акций компании было истребовано в пользу государства, в 2023 году АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации. Компания занимается грузовыми перевозками и добычей нерудно-строительных материалов.

Стало известно, когда начнут судить бывшего гендиректора «Порта Пермь»
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#Пермь#Порт пермь
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