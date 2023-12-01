«Т Плюс» проведет проверку теплосетей в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13

Пермский филиал «Т Плюс» проведёт плановую проверку тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки. Также с помощью «Уранин-А» проверяется состояние внутридомового оборудования.