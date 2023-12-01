«Т Плюс» проведет проверку теплосетей в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Пермский филиал «Т Плюс» проведёт плановую проверку тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества — «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки. Также с помощью «Уранин-А» проверяется состояние внутридомового оборудования.
С 4 декабря проверка начнётся в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13 — микрорайон Гайва Орджоникидзевского района Перми.
Сергей Гужев, технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»:
— Уранин-А» наиболее эффективно применяется в отопительном сезоне, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента.
Жители могут обнаружить «зеленую воду» в период до 18 декабря. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail: uranin@tplusgroup.ru.