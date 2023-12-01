Три рояля и 37 пианино. Сколько ещё инструментов закуплено для Краевой музшколы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Краевую музыкальную школу закуплены 37 пианино и три рояля. Кроме того, планируется приобрести 333 других музыкальных инструмента, сообщают в краевом минстрое, курирующем стройку.
Заключен контракт на поставку инструментов. До начала учебного года в учреждение завезут 37 пианино, а также два кабинетных и один концертный рояль марок Essex (Китай), Boston (Япония) и KAWAI (Япония).
Минкульт планирует приобрести 333 инструмента для занятий в классах и выдачи детям на руки. Они также будут поставлены в учебное заведение до начала занятий. В перечень закупаемых инструментов вошли скрипки, альты, виолончели, контрабасы, арфы, флейты, гобои, фаготы, трубы, валторны, тромбоны, тубы, литавры, ксилофон, виброфон, саксофоны. Все они будут использоваться в учебном процессе, формирующем базовые навыки сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства. Также в числе приобретаемых инструментов есть балалайки и домры, баяны и аккордеоны. Это фабричные и мастеровые инструменты российского и иностранного производства, подходящие для ежедневных занятий, тренировок и отработки техники исполнения.
Отметим, образовательное учреждение планирует начать прием обучающихся уже в 2024 году. Как сообщили в дирекции школы, приемная кампания будет проводиться с апреля по июнь. Ожидается, что по ее результатам на обучение в школу поступят 100 учеников с 1 по 4 класс и 180 учеников с 5 по 8 класс.
Музыкальная школа строится на ул. Энгельса, 6 в Дзержинском районе Перми. Четырехэтажное О-образное здание создается по уникальному индивидуальному проекту. Школа включает учебный корпус с концертно-репетиционным комплексом и общежитием для учащихся из других городов.