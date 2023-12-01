Три рояля и 37 пианино. Сколько ещё инструментов закуплено для Краевой музшколы

Минкульт планирует приобрести 333 инструмента для занятий в классах и выдачи детям на руки. Они также будут поставлены в учебное заведение до начала занятий. В перечень закупаемых инструментов вошли скрипки, альты, виолончели, контрабасы, арфы, флейты, гобои, фаготы, трубы, валторны, тромбоны, тубы, литавры, ксилофон, виброфон, саксофоны. Все они будут использоваться в учебном процессе, формирующем базовые навыки сольного, ансамблевого и оркестрового исполнительства. Также в числе приобретаемых инструментов есть балалайки и домры, баяны и аккордеоны. Это фабричные и мастеровые инструменты российского и иностранного производства, подходящие для ежедневных занятий, тренировок и отработки техники исполнения.