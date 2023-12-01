Три слона и восторженные гимназистки. 10 фактов о Перми, которые вы могли не знать

Все помнят слона Джонни, который жил в Пермском зоопарке с 1966 года и умер в 2011-м. Он входил в пятерку старейших слонов в мире, живущих в неволе. У него были две предшественницы. Первая — трехлетняя Волна, она появилась в зоопарке еще в 1948 году. Животное было почти ручным, ее возили на выставки, водили на прогулки по городу, она катала на себе людей. Слониха умерла в 1959 году.