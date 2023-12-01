Три слона и восторженные гимназистки. 10 фактов о Перми, которые вы могли не знать

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В Перми дважды побывал Федор Достоевский: по пути в ссылку и обратно. Дорогу, по которой писатель шел на каторгу, откопали в 2022 году археологи, занимавшиеся раскопками на территории завода им. Шпагина. «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов», — писал Достоевский в письме к брату Михаилу.
На обратном пути Пермь Федору Михайловичу даже понравилась. «Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел Господь увидеть обетованную землю. Пошли гулять в лесу, собирать землянику. Набрали порядочно. Великолепные леса пермские и вятские — совершенство. Но в Перми мало замечаешь пустырей по дорогам: все вспахано, обработано, все ценится. Так, по крайней мере, мне показалось», — писал он в письмо своему другу Артемию Гейбовичу.
И не только тем, что ее вручили Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго», увековечивший наш город. А еще и тем, что одно из нефтехранилищ братьев Нобель (кстати, одно из самых больших в России) располагалось в районе Левшино. От него даже сохранился один резервуар, который сейчас установлен в качестве памятника. А контора Товарищества нефтяного производства братьев Нобель располагалась в здании по адресу ул. Советская, 26.
У входа в один из корпусов Пермской краевой клинической больницы лежат два льва. Они были установлены в 1835 году — спустя два года после строительства больницы. Это были не просто скульптуры, а копилки. В головах у животных были сделаны отверстия, в которые горожане бросали деньги. Эти средства потом тратили на нужды медицинского учреждения и лечение пациентов.
Почти полгода старейший вуз Урала работал не в Перми. В 1919 году во время Гражданской войны большинство преподавателей и студентов были эвакуированы отступавшими белыми войсками адмирала Колчака в Томск.
Адмирал Александр Колчак был Верховным правителем России с ноября 1918 года по февраль 1920-го. 25 декабря 1918 года Пермь перешла под его начало, а 19 февраля 1919 года Верховный правитель посетил наш город. В тот же день ближе к вечеру он приехал в Мариинскую женскую гимназию и встретился с ее воспитанницами.
Но не все гимназистки были на учебе и видели адмирала. Девочки через директора передали просьбу о повторной встрече. 21 февраля Колчак выполнил эту просьбу и повторно навестил девочек. Мариинская женская гимназия стала единственным учреждением в Перми, которое Колчак посетил дважды.
Все знают, что Великий князь Михаил Романов провел в Перми последние месяцы своей жизни и жил в гостинице «Королёвские номера». Менее известный факт в том, что вместе с братом последнего российского императора в наш город отправили его Rolls-Royce — судя по всему, это первый в России автомобиль этой марки. Поговаривают, что под колесами иномарки представителя царской семьи погибла не одна курица, принадлежавшая местным жителям.
Кстати, первым местом проживания Михаила Александровича в Перми была гостиница «Эрмитаж» рядом со зданием Благородного собрания на ул. Сибирской. Сейчас на ее месте находится жилая высотка.
Все помнят слона Джонни, который жил в Пермском зоопарке с 1966 года и умер в 2011-м. Он входил в пятерку старейших слонов в мире, живущих в неволе. У него были две предшественницы. Первая — трехлетняя Волна, она появилась в зоопарке еще в 1948 году. Животное было почти ручным, ее возили на выставки, водили на прогулки по городу, она катала на себе людей. Слониха умерла в 1959 году.
Вслед за ней в 1960 году в зоопарке появилась восьмилетняя Кадди. Слониха раньше работала в уголке Дурова, поэтому по приезде в Пермь умела танцевать и делать реверансы. Однако цирковое прошлое сказалось на ее здоровье — у нее были отеки и проблемы с желудком. Животное умерло в 1962 году в возрасте 10 лет.
Композитор Генрих Терпиловский был одним из основоположников советского джаза и аранжировщиком Леонида Утесова. Уже в 20 лет он написал пьесу «Джаз-лихорадка», которая стала культовой и была записана на кинопленку. Позже в честь нее назовут фестиваль, который ежегодно проходит в Перми.
Музыкант приехал в наш город в 1949 году, после двух лет ссылки и 10 лет лагерей. Ему предложили взять руководство над оркестром ДК им. Сталина, но проработал он недолго. 15 июня 1949 года Терпиловского арестовали, забрав его прямо с репетиции. На него донесли, что он, играя на рояле во время концерта, якобы условными знаками передавал агентам, находившимся в зале, секретную информацию о заводе.
В 1953 году композитор вернулся в Пермь. Он написал музыку к трем спектаклям Пермского театра драмы, к четырнадцати спектаклям Театра кукол, помимо этого создал музыку трех балетов, которые были поставлены в Перми и Горьком; симфонию «Амок» по мотивам новеллы Стефана Цвейга (1965), «Уральскую рапсодию» (1955), 15 хоровых произведений, в том числе кантату «Урал» (1957), «Кантату о Перми» (1973), более 100 песен и инструментальных пьес для эстрадных и джазовых составов.
В 1941 году Ленинградский театр эвакуировали в Молотов (так тогда называлась Пермь). Среди эвакуированных артистов и других работников был композитор Арам Хачатурян. Его, как и других, поселили в гостинице «Центральная». Именно здесь была написана музыка к знаменитому балету «Гаянэ».
«Около 700 страниц партитуры „Гаянэ“ я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать. Мне тем более это дорого, что „Гаянэ“ — единственный балет на советскую тему, который не сходил со сцены четверть века», — вспоминал музыкант.
Но когда Арам Хачатурян отдал готовую партитуру к балету «Гаянэ» директору театра, тот потребовал добавить танец в последнем акте. Сначала композитор наотрез отказался, но в итоге пришел в гостиницу, сел за рояль около 15:00, а к двум часам ночи уже закончил. Так появился знаменитый «Танец с саблями».
Премьера балета «Гаянэ» состоялась 9 декабря 1942 года на сцене Молотовского театра оперы и балета и имела большой успех. «Танец с саблями» стал мировым хитом за нескольких месяцев. В 1948 году эта музыка зазвучала даже из музыкальных автоматов в США.
А все потому, что Марк Захаров — руководитель московского театра «Ленком» и режиссер культовых фильмов «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнгхаузен» — начинал свой творческий путь в нашем городе.
После того, как Марк Захаров закончил ГИТИС, его пригласили в труппу Пермского драмтеатра. Кроме того, с 1956 года артист начал пробовать себя в качестве режиссера и руководил театральным кружком в Пермском университете.
В нашем же городе Марк Захаров женился на актрисе Нине Лапшиновой, в которой прожил в браке 55 лет. Молодожены поселились в сталинке по адресу ул. Попова, 57, известной как «Актёрский дом». Они жили на первом этаже — там сейчас находится магазин «Букинист».
Судя по всему, у режиссера остались очень теплые воспоминания о Перми, потому что он не раз говорил, что любой пермяк может свободно прийти на спектакли «Ленкома», если только скажет на служебном входе, откуда он родом.