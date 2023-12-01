properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Три слона и восторженные гимназистки. 10 фактов о Перми, которые вы могли не знать

Три слона и восторженные гимназистки. 10 фактов о Перми, которые вы могли не знать

1 декабря 2023, 04:00
Фото: Kandinsky
Пермь — место силы, в котором разное время успели побывать Достоевский, Хачатурян, Колчак и слониха Кадди. Properm.ru расскажет о том, как это было, и о других малоизвестных, но довольно любопытных вещах из истории города.

Достоевский в Перми собирал землянику

Фото: Kandinsky

В Перми дважды побывал Федор Достоевский: по пути в ссылку и обратно. Дорогу, по которой писатель шел на каторгу, откопали в 2022 году археологи, занимавшиеся раскопками на территории завода им. Шпагина. «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов», — писал Достоевский в письме к брату Михаилу.

На обратном пути Пермь Федору Михайловичу даже понравилась. «Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел Господь увидеть обетованную землю. Пошли гулять в лесу, собирать землянику. Набрали порядочно. Великолепные леса пермские и вятские — совершенство. Но в Перми мало замечаешь пустырей по дорогам: все вспахано, обработано, все ценится. Так, по крайней мере, мне показалось», — писал он в письмо своему другу Артемию Гейбовичу.

Пермь связана с Нобелевского премией

Фото: Яндекс.Карты

И не только тем, что ее вручили Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго», увековечивший наш город. А еще и тем, что одно из нефтехранилищ братьев Нобель (кстати, одно из самых больших в России) располагалось в районе Левшино. От него даже сохранился один резервуар, который сейчас установлен в качестве памятника. А контора Товарищества нефтяного производства братьев Нобель располагалась в здании по адресу ул. Советская, 26.

У львов рядом с Пермской краевой больницы есть маленький секрет

Фото: Пермская краевая клиническая больница

У входа в один из корпусов Пермской краевой клинической больницы лежат два льва. Они были установлены в 1835 году — спустя два года после строительства больницы. Это были не просто скульптуры, а копилки. В головах у животных были сделаны отверстия, в которые горожане бросали деньги. Эти средства потом тратили на нужды медицинского учреждения и лечение пациентов.

Пермский университет не всегда работал в Перми

Фото: properm.ru

Почти полгода старейший вуз Урала работал не в Перми. В 1919 году во время Гражданской войны большинство преподавателей и студентов были эвакуированы отступавшими белыми войсками адмирала Колчака в Томск.

Гимназистки не хотели отпускать Колчака из Перми

Фото: Государственный архив Пермского края

Адмирал Александр Колчак был Верховным правителем России с ноября 1918 года по февраль 1920-го. 25 декабря 1918 года Пермь перешла под его начало, а 19 февраля 1919 года Верховный правитель посетил наш город. В тот же день ближе к вечеру он приехал в Мариинскую женскую гимназию и встретился с ее воспитанницами.

Но не все гимназистки были на учебе и видели адмирала. Девочки через директора передали просьбу о повторной встрече. 21 февраля Колчак выполнил эту просьбу и повторно навестил девочек. Мариинская женская гимназия стала единственным учреждением в Перми, которое Колчак посетил дважды.

Брат последнего российского императора гонял по Перми на крутой иномарке

Великий князь Михаил Александрович в Орле, 1908-1909 гг.Великий князь Михаил Александрович в Орле, 1908-1909 гг.
Гостиница "Королёвские номера", начало XX векаГостиница "Королёвские номера", начало XX века
Так сейчас выглядит здание по ул. Сибирская, 5, где располагалась гостиница "Королёвские номера"Так сейчас выглядит здание по ул. Сибирская, 5, где располагалась гостиница "Королёвские номера"
Великий князь Михаил Александрович в Орле, 1908-1909 гг.
Фото: ГАПК. Ф. печ. изд. №38199 / официальный сайт Государственного архива Пермского края

Все знают, что Великий князь Михаил Романов провел в Перми последние месяцы своей жизни и жил в гостинице «Королёвские номера». Менее известный факт в том, что вместе с братом последнего российского императора в наш город отправили его Rolls-Royce — судя по всему, это первый в России автомобиль этой марки. Поговаривают, что под колесами иномарки представителя царской семьи погибла не одна курица, принадлежавшая местным жителям.

Кстати, первым местом проживания Михаила Александровича в Перми была гостиница «Эрмитаж» рядом со зданием Благородного собрания на ул. Сибирской. Сейчас на ее месте находится жилая высотка.

В Перми жили три слона

Все помнят слона Джонни, который жил в Пермском зоопарке с 1966 года и умер в 2011-м. Он входил в пятерку старейших слонов в мире, живущих в неволе. У него были две предшественницы. Первая — трехлетняя Волна, она появилась в зоопарке еще в 1948 году. Животное было почти ручным, ее возили на выставки, водили на прогулки по городу, она катала на себе людей. Слониха умерла в 1959 году.

Фото: Kandinsky

Вслед за ней в 1960 году в зоопарке появилась восьмилетняя Кадди. Слониха раньше работала в уголке Дурова, поэтому по приезде в Пермь умела танцевать и делать реверансы. Однако цирковое прошлое сказалось на ее здоровье — у нее были отеки и проблемы с желудком. Животное умерло в 1962 году в возрасте 10 лет.

И отец советского джаза

Генрих Терпиловский с джаз-оркестром Л.О. Утесова на сцене во время выступления в Перми. 1955 год.Генрих Терпиловский с джаз-оркестром Л.О. Утесова на сцене во время выступления в Перми. 1955 год.
Фото: Государственный архив Пермского края

Композитор Генрих Терпиловский был одним из основоположников советского джаза и аранжировщиком Леонида Утесова. Уже в 20 лет он написал пьесу «Джаз-лихорадка», которая стала культовой и была записана на кинопленку. Позже в честь нее назовут фестиваль, который ежегодно проходит в Перми.

Музыкант приехал в наш город в 1949 году, после двух лет ссылки и 10 лет лагерей. Ему предложили взять руководство над оркестром ДК им. Сталина, но проработал он недолго. 15 июня 1949 года Терпиловского арестовали, забрав его прямо с репетиции. На него донесли, что он, играя на рояле во время концерта, якобы условными знаками передавал агентам, находившимся в зале, секретную информацию о заводе.

В 1953 году композитор вернулся в Пермь. Он написал музыку к трем спектаклям Пермского театра драмы, к четырнадцати спектаклям Театра кукол, помимо этого создал музыку трех балетов, которые были поставлены в Перми и Горьком; симфонию «Амок» по мотивам новеллы Стефана Цвейга (1965), «Уральскую рапсодию» (1955), 15 хоровых произведений, в том числе кантату «Урал» (1957), «Кантату о Перми» (1973), более 100 песен и инструментальных пьес для эстрадных и джазовых составов.

«Танец с саблями» написан в Перми

Фото: Пермский театр оперы и балета

В 1941 году Ленинградский театр эвакуировали в Молотов (так тогда называлась Пермь). Среди эвакуированных артистов и других работников был композитор Арам Хачатурян. Его, как и других, поселили в гостинице «Центральная». Именно здесь была написана музыка к знаменитому балету «Гаянэ».

«Около 700 страниц партитуры „Гаянэ“ я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать. Мне тем более это дорого, что „Гаянэ“ — единственный балет на советскую тему, который не сходил со сцены четверть века», — вспоминал музыкант.

Но когда Арам Хачатурян отдал готовую партитуру к балету «Гаянэ» директору театра, тот потребовал добавить танец в последнем акте. Сначала композитор наотрез отказался, но в итоге пришел в гостиницу, сел за рояль около 15:00, а к двум часам ночи уже закончил. Так появился знаменитый «Танец с саблями».

Сцена из балета "Гаянэ", музыку к которому Арам Хачатурян написал в эвакуации в Перми. Постановка Мариинского театраСцена из балета "Гаянэ", музыку к которому Арам Хачатурян написал в эвакуации в Перми. Постановка Мариинского театра
Сцена из балета "Гаянэ", музыку к которому Арам Хачатурян написал в эвакуации в Перми. Постановка Мариинского театра
Фото: Мариинский театр

Премьера балета «Гаянэ» состоялась 9 декабря 1942 года на сцене Молотовского театра оперы и балета и имела большой успех. «Танец с саблями» стал мировым хитом за нескольких месяцев. В 1948 году эта музыка зазвучала даже из музыкальных автоматов в США.

Любой пермяк мог свободно попасть на спектакли Ленкома

А все потому, что Марк Захаров — руководитель московского театра «Ленком» и режиссер культовых фильмов «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнгхаузен» — начинал свой творческий путь в нашем городе.

После того, как Марк Захаров закончил ГИТИС, его пригласили в труппу Пермского драмтеатра. Кроме того, с 1956 года артист начал пробовать себя в качестве режиссера и руководил театральным кружком в Пермском университете.

В нашем же городе Марк Захаров женился на актрисе Нине Лапшиновой, в которой прожил в браке 55 лет. Молодожены поселились в сталинке по адресу ул. Попова, 57, известной как «Актёрский дом». Они жили на первом этаже — там сейчас находится магазин «Букинист».

Судя по всему, у режиссера остались очень теплые воспоминания о Перми, потому что он не раз говорил, что любой пермяк может свободно прийти на спектакли «Ленкома», если только скажет на служебном входе, откуда он родом.

Пять малоизвестных фактов о Перми. И интервью
Узнать подробнее
Читайте также:
Совет по сохранению исторической памяти создают в Перми. Кто туда войдет?Особняк купца Попова в центре Перми отреставрируют за 6,5 млн рублейВ Перми до конца 2023 года установят QR-коды на всех исторических зданиях
#Пермь#Балет#История перми#Достоевский#Марк Захаров#Нобелевская премия#История#Михаил романов#Романовы#Хачатурян
Подпишитесь
Серьезное похолодание. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Прикамье
Сегодня, 02:42
Пермскому священнику Николаю Вернигору вменили кражи на 22 миллиона рублей
30 ноября, 12:16
В Челябинске будут судить инструктора, из-за которого погиб пермяк в экстрим-парке
Сегодня, 03:21
Обвиняемый в посредничестве в даче взятки сотруднику ФСБ в Перми объявлен в розыск
30 ноября, 13:26
В Госдуме собираются запретить использовать телефоны в школах, но это уже запрещено
Сегодня, 04:15