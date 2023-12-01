Туристы заплатили почти 1,4 миллиона рублей за посещение природных парков в Прикамье

По словам Третьякова, цели заработать на сборе нет, он нужен для повышения уровня осознанности среди туристов. Затраты на содержание природных объектов это не покрывает. На вывоз мусора из парка «Пермский» тратится около 2 млн рублей в год, стоимость лестницы на камень Ветлан оценивается в 50 млн рублей — ее должны построить в 2024 году.