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За посещение природных парков Прикамья с туристов собрали 1,4 миллиона рублей

Туристы заплатили почти 1,4 миллиона рублей за посещение природных парков в Прикамье

1 декабря 2023, 04:44
Фото: properm.ru

За посещение природных парков Прикамья с туристов собрали 1,4 миллиона рублей

Чиновники отмечают, что затраты на содержание объектов больше.
Сюжет
Туризм

В Пермском крае с 1 июля ввели экологический сбор за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). С этого момента туристы заплатили уже 1,37 млн рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на начальника Минприроды Прикамья по охране окружающей среды Льва Третьякова.

По словам Третьякова, цели заработать на сборе нет, он нужен для повышения уровня осознанности среди туристов. Затраты на содержание природных объектов это не покрывает. На вывоз мусора из парка «Пермский» тратится около 2 млн рублей в год, стоимость лестницы на камень Ветлан оценивается в 50 млн рублей — ее должны построить в 2024 году.

Экологический сбор за посещение ООПТ составляет 100 рублей с одного человека. Средства, полученные с этого, планируется направлять на благоустройства объектов.

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#Пермь#Туризм#Туристы#Внутренний туризм#Оопт#Сбор
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