В Челябинске будут судить инструктора, из-за которого погиб пермяк в экстрим-парке

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в связи с гибелью 34-летнего туриста из Пермского края. По данным местного СК, старшего инструктора веревочного парка обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
14 июля в горах Большие Притесы инструктор предоставил услугу спуска на зиплайне туристу. Выяснилось, что аттракцион не отвечал требованиям безопасности. При этом работник знал, что веревка запуталась. Это привело к задержке подготовки площадки для спуска.
Турист, который не был знаком с правилами техники безопасности, отпустил руки, приближаясь к финишу. Он оказался в горизонтальном положении. В итоге мужчина столкнулся с металлической лестницей и погиб.
Речь идет об экстрим-парке GRIFON, который расположен на Айских притесах — высоких скальных стенах.