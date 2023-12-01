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Published Сегодня, 03:21

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Updated Сегодня, 03:23

Участок, по которому пермяк спускался на тросе

В Челябинске будут судить инструктора, из-за которого погиб пермяк в экстрим-парке

1 декабря 2023, 03:21
Фото: соцсети GRIFON
Участок, по которому пермяк спускался на тросе
Следователи считают, что инструктор предоставил небезопасную услугу.
Сюжет
Туризм

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в связи с гибелью 34-летнего туриста из Пермского края. По данным местного СК, старшего инструктора веревочного парка обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

14 июля в горах Большие Притесы инструктор предоставил услугу спуска на зиплайне туристу. Выяснилось, что аттракцион не отвечал требованиям безопасности. При этом работник знал, что веревка запуталась. Это привело к задержке подготовки площадки для спуска.

Турист, который не был знаком с правилами техники безопасности, отпустил руки, приближаясь к финишу. Он оказался в горизонтальном положении. В итоге мужчина столкнулся с металлической лестницей и погиб.

Речь идет об экстрим-парке GRIFON, который расположен на Айских притесах — высоких скальных стенах.

Появилось видео с попытками врачей спасти экстремала из Пермского края
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#Пермь#Туризм#Ск#Челябинская область#Турист#Челябинск
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