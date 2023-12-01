В Челябинске будут судить инструктора, из-за которого погиб пермяк в экстрим-парке

14 июля в горах Большие Притесы инструктор предоставил услугу спуска на зиплайне туристу. Выяснилось, что аттракцион не отвечал требованиям безопасности. При этом работник знал, что веревка запуталась. Это привело к задержке подготовки площадки для спуска.