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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В декабре 2023 года некоторым россиянам выплатят пенсию за январь

В декабре некоторым россиянам придут сразу две пенсии

1 декабря 2023, 05:44
Фото: 1MI

В декабре 2023 года некоторым россиянам выплатят пенсию за январь

Январская пенсия должна поступить с 25 декабря.
Сюжет
Пенсии

Некоторые категории россиян смогут в декабре получить сразу две выплаты. Пенсия, которая должна прийти в январе, в конце декабря придет тем жителям, которые получают все виды пенсий и социальных выплат. Также ее выплатят россиянам, у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, то есть, с 1 по 8 января, сообщают «Новые известия» со ссылкой на «Прайм».

С 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, а также получающим выплаты по инвалидности или по потере кормильца, поднимут на 7,5%. Из-за новогодних выходных проиндексированную пенсию выплатят в декабре. Январская пенсия должна поступить с 25 декабря.

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#Общество#Пенсии
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