В декабре некоторым россиянам придут сразу две пенсии

Некоторые категории россиян смогут в декабре получить сразу две выплаты. Пенсия, которая должна прийти в январе, в конце декабря придет тем жителям, которые получают все виды пенсий и социальных выплат. Также ее выплатят россиянам, у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, то есть, с 1 по 8 января, сообщают «Новые известия» со ссылкой на «Прайм».