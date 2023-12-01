В декабре некоторым россиянам придут сразу две пенсии

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Некоторые категории россиян смогут в декабре получить сразу две выплаты. Пенсия, которая должна прийти в январе, в конце декабря придет тем жителям, которые получают все виды пенсий и социальных выплат. Также ее выплатят россиянам, у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, то есть, с 1 по 8 января, сообщают «Новые известия» со ссылкой на «Прайм».
С 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, а также получающим выплаты по инвалидности или по потере кормильца, поднимут на 7,5%. Из-за новогодних выходных проиндексированную пенсию выплатят в декабре. Январская пенсия должна поступить с 25 декабря.