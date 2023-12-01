В Госдуме собираются запретить использовать телефоны в школах, но это уже запрещено

В Госдуму РФ внесли поправку о запрете использования телефонов для школьников даже в образовательных целях. В изначальной версии законопроекта образовательные цели были исключением. В ноябре законопроект был принят в первом чтении. Согласно ему, школьники смогут использовать средства связи на уроках только с разрешения учителя, а также в экстренных случаях.