В Госдуме собираются запретить использовать телефоны в школах, но это уже запрещено

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Госдуму РФ внесли поправку о запрете использования телефонов для школьников даже в образовательных целях. В изначальной версии законопроекта образовательные цели были исключением. В ноябре законопроект был принят в первом чтении. Согласно ему, школьники смогут использовать средства связи на уроках только с разрешения учителя, а также в экстренных случаях.
При этом с 1 сентября 2023 года смартфоны уже запрещено использовать на уроках даже для обучения из-за принятых санитарных правил.
«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — говорил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.