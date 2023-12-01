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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:18

В Госдуме собираются запретить использовать телефоны в школах, но это уже запрещено

В Госдуме собираются запретить использовать телефоны в школах, но это уже запрещено

1 декабря 2023, 04:15
Фото: fusionbrain.ai
Смартфоны нельзя использовать на уроках с 1 сентября 2023 года.

В Госдуму РФ внесли поправку о запрете использования телефонов для школьников даже в образовательных целях. В изначальной версии законопроекта образовательные цели были исключением. В ноябре законопроект был принят в первом чтении. Согласно ему, школьники смогут использовать средства связи на уроках только с разрешения учителя, а также в экстренных случаях.

При этом с 1 сентября 2023 года смартфоны уже запрещено использовать на уроках даже для обучения из-за принятых санитарных правил.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — говорил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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#Общество#Детский мир#Школа
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