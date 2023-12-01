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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

С 4 декабря в Перми изменится схема движения автобусного маршрута №35

В Перми изменится схема движения автобусного маршрута №35

1 декабря 2023, 06:20
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

С 4 декабря в Перми изменится схема движения автобусного маршрута №35

В мэрии считают, что изменения сделают движение транспорта более регулярным.

С понедельника, 4 декабря, в Перми изменится схема движения автобусного маршрута №35. В городском департаменте транспорта считают, что это позволит повысить регулярность движения автобуса.

В связи с ремонтом трамвайных путей по ул. Дзержинского данный маршрут временно продлен до остановки «Завод профнастила». Из-за пробок, возникающих на Дзержинского, автобусы №35 часто опаздывают, что неудобно для пассажиров, едущих на них вдоль ул. Борцов Революции.

В итоге два автобуса будут курсировать от Театра-Театра до Пермского экспериментального механического завода (ПЭМЗ), как и раньше. А один автобус начнет ходить от Завода профнастила до Театра-Театра.

Фото: telegram-канал «Пермский транспорт»
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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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