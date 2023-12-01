Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
С понедельника, 4 декабря, в Перми изменится схема движения автобусного маршрута №35. В городском департаменте транспорта считают, что это позволит повысить регулярность движения автобуса.
В связи с ремонтом трамвайных путей по ул. Дзержинского данный маршрут временно продлен до остановки «Завод профнастила». Из-за пробок, возникающих на Дзержинского, автобусы №35 часто опаздывают, что неудобно для пассажиров, едущих на них вдоль ул. Борцов Революции.
В итоге два автобуса будут курсировать от Театра-Театра до Пермского экспериментального механического завода (ПЭМЗ), как и раньше. А один автобус начнет ходить от Завода профнастила до Театра-Театра.