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Posted 1 декабря 2023, 10:18

Published 1 декабря 2023, 10:18

Modified 1 декабря 2023, 10:19

Updated 1 декабря 2023, 10:19

В Перми на маршруты выехали первые по-новогоднему украшенные трамваи. Фото

1 декабря 2023, 10:18
Сюжет
Пермская езда
Такую акцию пермские транспортники проводят уже пятый раз.

В Перми на маршруты вышли шесть по-новогоднему украшенных трамваев. Об этом сообщают в администрации Перми.

Утром 1 декабря на линию вышли оформленные «Львята» с номерами — 5866, 5872, 5874, 5875, 5876 и 5877.

Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», новогодние трамваи будут курсировать с 1 декабря до середины января по разным маршрутам, чтобы как можно больше горожан смогли прокатиться на них и почувствовать атмосферу праздника.

Также светящими гирляндами украсили экспонаты музея электротранспорта — трамвай и троллейбус, стоящие у здания МУП «Пермгорэлектротранс». Увидеть подсветку красочно оформленных ретро-трамвая и ретро-троллейбуса можно в вечернее время по адресу: улица Уральская, 108а.

#Пермская езда#Трамвай#Новый год#Транспорт#Трамваи
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