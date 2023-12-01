В Перми на остановке «Улица Плеханова» по улице Ленина умер 81-летний мужчина

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
81-летний пенсионер умер на остановке «Улица Плеханова» по ул. Ленина в Перми. Трагедия произошла вчера, 30 ноября, днём, сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на МВД по Перми.
Сообщение о происшествии появилось в городских пабликах. Оно сопровождалось фото тела, прикрытого простынёй.
«В дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение об обнаружении на остановке общественного транспорта по улице Ленина тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность 81-летнего мужчины установлена», — пояснили изданию в городской полиции.
По факту инцидента проводится проверка.