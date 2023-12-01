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В Перми на остановке «Улица Плеханова» по улице Ленина умер 81-летний мужчина

В Перми на остановке «Улица Плеханова» по улице Ленина умер 81-летний мужчина

1 декабря 2023, 12:11
Фото: 1MI
Причины смерти пенсионера устанавливаются.

81-летний пенсионер умер на остановке «Улица Плеханова» по ул. Ленина в Перми. Трагедия произошла вчера, 30 ноября, днём, сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на МВД по Перми.

Сообщение о происшествии появилось в городских пабликах. Оно сопровождалось фото тела, прикрытого простынёй.

«В дежурную часть отдела полиции Дзержинского района поступило сообщение об обнаружении на остановке общественного транспорта по улице Ленина тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность 81-летнего мужчины установлена», — пояснили изданию в городской полиции.

По факту инцидента проводится проверка.

#Происшествия#Остановки#Умер
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