В Перми на Сибирской отреставрировали 150-летний особняк

Особняк построили для племянника первого летописца Перми Егора Сведомского. В 1891 году Сведомский продал дом Мальвине-Антонине Масленниковой — жене штабс-капитана Ирбитского резервного батальона Дмитрия Масленникова. В этом доме она жила, а также сдавала несколько помещений. Здесь был модный магазин «Северная звезда» и мастерская мебели. В 1929 году в Доходном доме Масленниковой был артель пермских фотографов «Фотоколлектив». Позднее, с 1987 по 1989 годы здание было отреставрировано.