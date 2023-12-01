В Перми на Сибирской отреставрировали 150-летний особняк

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Перми на улице Сибирской, 31 отремонтировали дом, построенный во второй половине XIX века. Автор проекта до сих пор неизвестен. До реставрации особняк был красным, сейчас дом перекрашен в желтый по фотографиям из архивов Пермского края, сообщает 59.ru.
Особняк построили для племянника первого летописца Перми Егора Сведомского. В 1891 году Сведомский продал дом Мальвине-Антонине Масленниковой — жене штабс-капитана Ирбитского резервного батальона Дмитрия Масленникова. В этом доме она жила, а также сдавала несколько помещений. Здесь был модный магазин «Северная звезда» и мастерская мебели. В 1929 году в Доходном доме Масленниковой был артель пермских фотографов «Фотоколлектив». Позднее, с 1987 по 1989 годы здание было отреставрировано.
В 1988 году дом перешел в собственность компании «Пермьнефть», после чего дом был реконструирован и переделан под гостиницу. Среди гостей были такие лица как актер Николай Озеров, митрополит Алексий II, родственники Сергея Дягилева. На данный момент особняк в собственности ООО «Лукойл-Пермь».