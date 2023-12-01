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Updated Сегодня, 13:17

В Перми создадут Совет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне

В Перми создадут Совет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне

1 декабря 2023, 13:15
Постановление о создании совета было подписано главой города 30 ноября 2023 года

В Перми появится Совет по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Постановление о создании органа 30 ноября подписал глава города Эдуард Соснин.

Совет, в состав которого войдут не более 24 человек, будет отвечать за координацию и сохранение исторической памяти, а также за популяризацию исторических знаний о советско-германской войне среди жителей региональной столицы. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра Сергея Трошкова.

Ранее Эдуард Соснин подписал постановление о создании совета по сохранению исторической памяти, который сам же и возглавил.

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#Пермь#Великая отечественная война#Администрация#Вов#Жители#Совет#Исторические знания#Советско-германская война#Советский народ#Сохранение памяти#Подвиг#Историческая память
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