В Перми создадут Совет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Перми появится Совет по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Постановление о создании органа 30 ноября подписал глава города Эдуард Соснин.
Совет, в состав которого войдут не более 24 человек, будет отвечать за координацию и сохранение исторической памяти, а также за популяризацию исторических знаний о советско-германской войне среди жителей региональной столицы. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра Сергея Трошкова.
Ранее Эдуард Соснин подписал постановление о создании совета по сохранению исторической памяти, который сам же и возглавил.