В Перми создадут Совет по сохранению памяти о Великой Отечественной войне

Совет, в состав которого войдут не более 24 человек, будет отвечать за координацию и сохранение исторической памяти, а также за популяризацию исторических знаний о советско-германской войне среди жителей региональной столицы. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя мэра Сергея Трошкова.