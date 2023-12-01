В пермских ТЦ будут искать незаконные точки продажи фейерверков

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Министерство промышленности и торговли Пермского края проверит ТЦ в регионе на предмет незаконной торговли пиротехникой. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое поручение дала министерству антитеррористическая комиссия.
ТЦ проверят на соответствие объектов на их территории паспортам антитеррористической защищенности. Так планируется выявить случаи размещения киосков с пиротехникой и другими товарами, которые опасны для жизни и здоровью людей.
За несоблюдение требований к антитеррористической защищенности ТЦ могут оштрафовать по административной статье.