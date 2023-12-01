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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

В ТЦ Пермского края будут искать незаконные точки продажи пиротехники

В пермских ТЦ будут искать незаконные точки продажи фейерверков

1 декабря 2023, 07:08
Фото: pexels.com

В ТЦ Пермского края будут искать незаконные точки продажи пиротехники

Нарушителям грозят штрафы.

Министерство промышленности и торговли Пермского края проверит ТЦ в регионе на предмет незаконной торговли пиротехникой. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое поручение дала министерству антитеррористическая комиссия.

ТЦ проверят на соответствие объектов на их территории паспортам антитеррористической защищенности. Так планируется выявить случаи размещения киосков с пиротехникой и другими товарами, которые опасны для жизни и здоровью людей.

За несоблюдение требований к антитеррористической защищенности ТЦ могут оштрафовать по административной статье.

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