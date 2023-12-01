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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Росстат: в Пермском крае продолжается рост цен на дизельное топливо

В Пермском крае продолжается рост цен на дизельное топливо

1 декабря 2023, 05:48
Фото: pexels.com

Росстат: в Пермском крае продолжается рост цен на дизельное топливо

Стоимость остального топлива не изменилась.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае на неделю практически не изменились цены на бензин. По данным Росстата, выросла лишь стоимость дизельного топлива на 12 копеек — до 63,98.

Пермский край Средние цены на 20 ноября Средние цены на 27 ноября
Бензин автомобильный 54,88 54,88
Марка АИ-92 49,75 49,75
Марка АИ-95 54,18 54,18
Марка АИ-98 и выше 67,69 67,69
Дизельное топливо 63,86 63,98

За период с 21 по 27 ноября цены на бензин снизились в 36 субъектах РФ. Серьезнее всего он подешевел в Краснодарском крае — на 1,1%. Выросли цены в Астраханской, Владимирской и Тверской областях — на 0,3%, 0,2% и 0,1%.

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#Авто#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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