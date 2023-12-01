В Пермском крае продолжается рост цен на дизельное топливо

За период с 21 по 27 ноября цены на бензин снизились в 36 субъектах РФ. Серьезнее всего он подешевел в Краснодарском крае — на 1,1%. Выросли цены в Астраханской, Владимирской и Тверской областях — на 0,3%, 0,2% и 0,1%.