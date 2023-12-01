В Пермском крае продолжается рост цен на дизельное топливо

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В Пермском крае на неделю практически не изменились цены на бензин. По данным Росстата, выросла лишь стоимость дизельного топлива на 12 копеек — до 63,98.
|Пермский край
|Средние цены на 20 ноября
|Средние цены на 27 ноября
|Бензин автомобильный
|54,88
|54,88
|Марка АИ-92
|49,75
|49,75
|Марка АИ-95
|54,18
|54,18
|Марка АИ-98 и выше
|67,69
|67,69
|Дизельное топливо
|63,86
|63,98
За период с 21 по 27 ноября цены на бензин снизились в 36 субъектах РФ. Серьезнее всего он подешевел в Краснодарском крае — на 1,1%. Выросли цены в Астраханской, Владимирской и Тверской областях — на 0,3%, 0,2% и 0,1%.