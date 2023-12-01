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Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

В выходные 1 и 2 декабря в Пермском крае похолодает до -20 градусов

Серьезное похолодание. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Прикамье

1 декабря 2023, 02:42
Фото: properm.ru

В выходные 1 и 2 декабря в Пермском крае похолодает до -20 градусов

В краевой столице похолодает лишь до -12°.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные 1 и 2 декабря. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на погоду будет влиять очередной юго-западный циклон — она будет стремительно меняться. На севере региона ситуация значительно не изменится, но на юге начнутся снегопады, температура повысится.

В субботу по краю ночью -11…-6°, днем -10…-5°, по югу до -3°. В Перми облачно, небольшой снег. Ночью -9…-7°, днем -7…-5°.

3 декабря на территорию региона начнет поступать холодный воздух. На севере Прикамья температура может опуститься до -20°. На остальных территориях похолодание будет не таким ощутимым. По краю в воскресенье ночью -12…-7°, днем -12…-7°. В краевой столице ночью -12…-10°, днем -10…-8°.

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#Пермь#Погода
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