Серьезное похолодание. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Прикамье

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные 1 и 2 декабря. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на погоду будет влиять очередной юго-западный циклон — она будет стремительно меняться. На севере региона ситуация значительно не изменится, но на юге начнутся снегопады, температура повысится.
В субботу по краю ночью -11…-6°, днем -10…-5°, по югу до -3°. В Перми облачно, небольшой снег. Ночью -9…-7°, днем -7…-5°.
3 декабря на территорию региона начнет поступать холодный воздух. На севере Прикамья температура может опуститься до -20°. На остальных территориях похолодание будет не таким ощутимым. По краю в воскресенье ночью -12…-7°, днем -12…-7°. В краевой столице ночью -12…-10°, днем -10…-8°.