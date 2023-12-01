Серьезное похолодание. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Прикамье

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные 1 и 2 декабря. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на погоду будет влиять очередной юго-западный циклон — она будет стремительно меняться. На севере региона ситуация значительно не изменится, но на юге начнутся снегопады, температура повысится.