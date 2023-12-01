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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Прикамье в выходные возможны аварии в системах ЖКХ и обрывы линий электропередач

В Прикамье в выходные возможны аварии в системах ЖКХ и обрывы линий электропередач

1 декабря 2023, 09:47
Фото: 1MI
Синоптики предупреждают о сильных гололёдно-изморозевых отложениях.

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» в эти выходные, со 2 по 4 декабря, местами по Пермскому краю сохраняются сильные сложные гололедно-изморозевые отложения.

В этой связи возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют пермякам:

  • Избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • При входе в здание обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.

Будьте внимательными и осторожными!

#Общество#Мчс пермского края#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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