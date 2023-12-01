В Прикамье в выходные возможны аварии в системах ЖКХ и обрывы линий электропередач

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» в эти выходные, со 2 по 4 декабря, местами по Пермскому краю сохраняются сильные сложные гололедно-изморозевые отложения.
В этой связи возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.
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Будьте внимательными и осторожными!