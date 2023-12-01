В следующем году Пермский край будет субсидировать 18 авиамаршрутов. Список

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Минтранс Пермского края утвердил список из 18 маршрутов, перелеты по которым будут субсидироваться властями за счёт регионального и федерального бюджетов. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства 30 ноября.
Субсидируемые рейсы свяжут Пермь с городами: Самара (январь–апрель, затем октябрь–декабрь), Казань (январь–май, сентябрь–декабрь), Минеральные воды (январь–май, сентябрь–декабрь), Нижний Новгород (круглогодично), Калининград (январь–июнь, сентябрь–декабрь), Сургут (январь–июнь, сентябрь–декабрь), Новосибирск (январь–март, ноябрь–декабрь), Челябинск (июнь–август), Тюмень (январь–май, сентябрь–декабрь), Волгоград (январь–май, сентябрь–декабрь), Владикавказ (январь–май, сентябрь–декабрь), Махачкала (январь–март, ноябрь–декабрь), Мурманск (круглогодично), Когалым (круглогодично), Ярославль (май–сентябрь), Барнаул (май–сентябрь), Нарьян-Мар (круглогодично). Часть рейсов выполняются как несубсидированные в другие месяцы.
Бюджет региона также субсидирует один международный рейс, до Минска и обратно, которые будет выполнятся два раза в неделю весь год. Субсидия бюджета на один парный рейс превысит 1 млн 143 тыс. рублей.