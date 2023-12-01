В центре Перми появился новый памятник изобретателю. Рассказываем, кто он

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Перми в Саду им. Гоголя установили памятник ученому Петру Григорьевичу Соболевскому. Он создал первый отечественный аппарат «термоламп» для получения искусственного газа.
Прибор для получения искусственного газа представлял собой чугунный цилиндр, внутри которого были дрова. При сожжении дров до состояние углей, выделяющийся газ поступал по трубкам в светильники и использовался для освещения. В 1816 году Соболевский успешно внедрил «термоламп» для освещения мастерских на Пожевском заводе Пермской губернии.
В 2023 году в Перми в честь 300-летия города были также установлены пять газовых фонарей, являющихся копиями исторических. Фонари были успешны встроены в современную систему освещения.