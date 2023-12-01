В центре Перми появился новый памятник изобретателю. Рассказываем, кто он

Прибор для получения искусственного газа представлял собой чугунный цилиндр, внутри которого были дрова. При сожжении дров до состояние углей, выделяющийся газ поступал по трубкам в светильники и использовался для освещения. В 1816 году Соболевский успешно внедрил «термоламп» для освещения мастерских на Пожевском заводе Пермской губернии.