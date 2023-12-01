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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:35

В Южно-Сахалинске произошла аварийная посадка самолета

В Южно-Сахалинске произошла аварийная посадка самолета

1 декабря 2023, 05:33
Фото: 1MI
В экстренных службах сообщают, что никто не пострадал.

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из аэропорта Шереметьево, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. У воздушного судна возникли проблемы с шасси. На борту находились 422 человека, сообщает издание «Новые известия».

У самолета спустило колесо носовой части, резко упало давление в правом колесе. Поэтому пилоты посадили лайнер в аэропорту Хомутово без происшествий. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о сорвавшемся рейсе. По информации МЧС, на борту находились 399 человек, из них 13 — члены экипажа. Обратный перелет из Южно-Сахалинска в Москву назначен на пять часов позже — в 17:00 по местному времени.

#Общество#Аэропорт
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