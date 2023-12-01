В Южно-Сахалинске произошла аварийная посадка самолета

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из аэропорта Шереметьево, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. У воздушного судна возникли проблемы с шасси. На борту находились 422 человека, сообщает издание «Новые известия».
У самолета спустило колесо носовой части, резко упало давление в правом колесе. Поэтому пилоты посадили лайнер в аэропорту Хомутово без происшествий. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о сорвавшемся рейсе. По информации МЧС, на борту находились 399 человек, из них 13 — члены экипажа. Обратный перелет из Южно-Сахалинска в Москву назначен на пять часов позже — в 17:00 по местному времени.