Власти Пермского края и банк Уралсиб подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:57
Правительство Пермского края и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент банка Уралсиб Евгений Коган. Церемония подписания прошла в ходе встречи в рамках VIII Пермского инженерно-промышленного форума на площадке «Пермь EXPO».
Документ отражает взаимный интерес сторон к развитию сотрудничества по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Пермского края.
Соглашением предусматривается взаимодействие по таким важным направлениям как разработка и реализация совместных инвестиционных программ и проектов, в том числе, с использованием механизма государственно-частного партнерства, развитие кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием федеральных и региональных программ развития и поддержки МСБ, внедрение современных цифровых технологий предоставления финансовых услуг и банковской инфраструктуры на территории края, участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения и бизнеса в регионе, а также ряд других направлений.
Эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами в регионах присутствия является для Уралсиба одним из важнейших направлений его стратегического развития. Соглашения о сотрудничестве помогают банку системно и эффективно сотрудничать с региональными партнерами при реализации важнейших задач, направленных на социально-экономическое развитие регионов.
Уралсиб — крупный федеральный банк, отмечающий в этом году 35 лет успешной работы на финансовом рынке страны. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Обширная сеть Уралсиба, включающая 220 офисов, представлена в семи федеральных округах и 47 регионах России. В настоящее время значительная часть сети работает в Поволжье — более 80 точек присутствия. В Перми, Чусовом, Кунгуре и Березниках сегодня работают 5 офисов, также Уралсиб открыл в столице края специализированный Центр развития малого бизнеса.