Власти Пермского края и банк Уралсиб подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашением предусматривается взаимодействие по таким важным направлениям как разработка и реализация совместных инвестиционных программ и проектов, в том числе, с использованием механизма государственно-частного партнерства, развитие кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием федеральных и региональных программ развития и поддержки МСБ, внедрение современных цифровых технологий предоставления финансовых услуг и банковской инфраструктуры на территории края, участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения и бизнеса в регионе, а также ряд других направлений.