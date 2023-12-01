Жители дома в центре Перми боятся обрушения

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В редакцию Properm.ru обратились собственники дома по адресу Комсомольский проспект, 67. Жители опасаются повреждения и обрушения их дома в связи с масштабными работами на первом этаже здания.
Собственник помещения сдал его в аренду «каким-то москвичам». Арендаторы затеяли капитальный ремонт, но жители считают, что идет полноценная реконструкция, причем снесены несущие элементы.
Собственники обратились с заявлением в Западно-Уральское управление Ростехнадзора, оттуда их обращение было перенаправлено в Инспекцию государственного строительного надзора по Пермскому краю, а оттуда — в Инспекцию государственного жилищного надзора по Пермскому краю (ИГЖН). Ответа из ИГЖН не было никакого.
«Повреждены колонны, поврежден фундамент. Мы боимся обрушения, как на Куйбышева», — заявляют жители. Жители сняли на видео, как вывозят из здания бетонные глыбы. «Это не просто куски штукатурки, — говорят собственники, — это куски фундамента, колонн, несущих конструкций».
Приглашенный собственниками независимый эксперт Владимир Анферов установил: «Ведутся работы ниже нулевого уровня, оголены фундаменты, демонтирована сантехника. Имеются отклонения от проекта. По проекту — ремонт, по факту — реконструкция. Требуется определение прочности колонн, инженерно-технические изыскания, согласование с жильцами. Работы приостановить».
Собственник помещения Евгения Матвеевская не согласна с выводами независимого эксперта, утверждает, что ведется капитальный ремонт, а не реконструкция, так как объем помещения не изменен. Эксперт же считает, что проектом изменены фактическая площадь и объем помещения, кроме того, не указано сечение колонн.
Жителям пообещали, что сегодня, 1 декабря 2023 года, специалисты ИГЖН приедут на объект с проверкой.