Жители дома в центре Перми боятся обрушения

Собственник помещения Евгения Матвеевская не согласна с выводами независимого эксперта, утверждает, что ведется капитальный ремонт, а не реконструкция, так как объем помещения не изменен. Эксперт же считает, что проектом изменены фактическая площадь и объем помещения, кроме того, не указано сечение колонн.