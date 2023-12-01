properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Жители дома в центре Перми боятся обрушения

Жители дома в центре Перми боятся обрушения

1 декабря 2023, 06:59
Фото: properm.ru
Собственник нежилого помещения на первом этаже проводит капитальный ремонт, который независимая экспертиза признала реконструкцией. Жители и эксперты говорят о том, что снесены несущие конструкции.

В редакцию Properm.ru обратились собственники дома по адресу Комсомольский проспект, 67. Жители опасаются повреждения и обрушения их дома в связи с масштабными работами на первом этаже здания.

Собственник помещения сдал его в аренду «каким-то москвичам». Арендаторы затеяли капитальный ремонт, но жители считают, что идет полноценная реконструкция, причем снесены несущие элементы.

Собственники обратились с заявлением в Западно-Уральское управление Ростехнадзора, оттуда их обращение было перенаправлено в Инспекцию государственного строительного надзора по Пермскому краю, а оттуда — в Инспекцию государственного жилищного надзора по Пермскому краю (ИГЖН). Ответа из ИГЖН не было никакого.

«Повреждены колонны, поврежден фундамент. Мы боимся обрушения, как на Куйбышева», — заявляют жители. Жители сняли на видео, как вывозят из здания бетонные глыбы. «Это не просто куски штукатурки, — говорят собственники, — это куски фундамента, колонн, несущих конструкций».

Приглашенный собственниками независимый эксперт Владимир Анферов установил: «Ведутся работы ниже нулевого уровня, оголены фундаменты, демонтирована сантехника. Имеются отклонения от проекта. По проекту — ремонт, по факту — реконструкция. Требуется определение прочности колонн, инженерно-технические изыскания, согласование с жильцами. Работы приостановить».

Собственник помещения Евгения Матвеевская не согласна с выводами независимого эксперта, утверждает, что ведется капитальный ремонт, а не реконструкция, так как объем помещения не изменен. Эксперт же считает, что проектом изменены фактическая площадь и объем помещения, кроме того, не указано сечение колонн.

Жителям пообещали, что сегодня, 1 декабря 2023 года, специалисты ИГЖН приедут на объект с проверкой.

Фото: properm.ru
Читайте также:
В Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушения
#Куйбышева 103#Капремонт домов#Обрушение дома
Подпишитесь
Бедный, бедный Бонапарт в фильме «Наполеон» Ридли Скотта
Сегодня, 05:03
В следующем году Пермский край будет субсидировать 18 авиамаршрутов. Список
Сегодня, 09:02
Самый морозный с 2016 года декабрь ожидается в Пермском крае
Сегодня, 08:06
Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава семнадцатая: поджаренная, завернутая, твоя
Сегодня, 05:28
Три слона и восторженные гимназистки. 10 фактов о Перми, которые вы могли не знать
Сегодня, 04:00