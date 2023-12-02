Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в России? Отвечает Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин в минувшую среду, 29 ноября, подписал указ об увеличении численности Вооруженных Сил РФ на 170 тыс. человек — теперь она составляет 1 млн 320 тыс. человек. Количество военнослужащих растет за счет россиян, которые приходят служить по контракту, сообщили в Минобороны России. Указ президента уже вступил в силу.