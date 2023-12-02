Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в России? Отвечает Минобороны РФ

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Президент России Владимир Путин в минувшую среду, 29 ноября, подписал указ об увеличении численности Вооруженных Сил РФ на 170 тыс. человек — теперь она составляет 1 млн 320 тыс. человек. Количество военнослужащих растет за счет россиян, которые приходят служить по контракту, сообщили в Минобороны России. Указ президента уже вступил в силу.
«В этой связи существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется. Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорят в министерстве. Численность ВС РФ увеличивают, поскольку растут угрозы для страны, связанные с проведением СВО и продолжающимся расширением НАТО, пояснили в Минобороны.
Частичная мобилизация проводилась в России осенью 2022 года. Тогда на военную службу были призваны чуть более 300 тыс. человек.