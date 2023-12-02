Губернатор назвал цели подготовки кадров по экономике океана в кампусе «СахалинTech»

В октябре 2023 года в Южно-Сахалинске состоялась первая стратегическая сессия, на которой проектировали работу, связанную с энергетической отраслью. По итогам совещаний разработали заявку на создание передовой инженерной школы: защита проекта состоится в ближайшее время. На сегодняшний день разработка образовательных программ продолжается, и один из акцентов связан с направлением «Экономика океана». Основной повесткой очередного обсуждения стали вопросы по обеспечению кадров: представители власти, научного сообщества и бизнеса говорили о том, какие нужны специалисты в рыбопромышленной отрасли, какого уровня и в каком количестве. В новом кампусе Сахалинского государственного университета планируют готовить специалистов для рыбопромышленной отрасли, проектов марикультуры и карбонового полигона.