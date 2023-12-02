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Минобороны: сбиты две ракеты над акваторией Азовского моря

Минобороны: сбиты две ракеты над акваторией Азовского моря

2 декабря 2023, 16:31
Фото: fusionbrain.ai
В министерстве не сообщили о разрушениях или пострадавших.

Министерство обороны России отчиталось об очередной террористической атаке со стороны Украины. По данным Минобороны, 2 декабря около 18:00 по московскому времени были сбиты две украинские ракеты над акваторией Азовского моря.

Это были переоборудованные для поражения наземных целей наземные ракеты С-200. О пострадавших или разрушениях в Минобороны не сообщают.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В связи с этим предпринимаются атаки по объектам на территории РФ со стороны Украины.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотник#Беспилотники#Ракеты
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