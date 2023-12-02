Минобороны: сбиты две ракеты над акваторией Азовского моря

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Министерство обороны России отчиталось об очередной террористической атаке со стороны Украины. По данным Минобороны, 2 декабря около 18:00 по московскому времени были сбиты две украинские ракеты над акваторией Азовского моря.
Это были переоборудованные для поражения наземных целей наземные ракеты С-200. О пострадавших или разрушениях в Минобороны не сообщают.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В связи с этим предпринимаются атаки по объектам на территории РФ со стороны Украины.