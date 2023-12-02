На Сахалине вернули к жизни двух пациентов с аномальными патологиями

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Published Сегодня, 08:54
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Для спасения жизни сахалинцев у врачей было ограниченный период времени. За два дня для пациентов были приобретены и доставлены на остров дорогостоящие расходные материалы, приглашен ведущий специалист медицинского центра ДВФУ.
Более 500 пациентов с инсультами ежегодно лечат в региональном сосудистом центре областной клинической больницы. Каждый такой пациент — тяжелый, требующий оперативного современного лечения. С объемом патологических изменений в головном мозге, с которыми поступили больные в этот раз, врачи сталкиваются не часто. У первого из них специалисты выявили артериовенозную мальформацию, спустя несколько часов привезли больного с объемной опухолью.
— Операций такого объема мы не делали никогда. После консультаций с ведущими федеральными центрами было принято решение о проведении оперативных вмешательств на месте. Обе операции очень длительные — первый пациент находился в наркозе 12 часов, второй — немного меньше. Сделано все, чтобы спасти жизни людей, — рассказал главный врач областной клинической больницы Владимир Розумейко.
С каждым из пациентов работали две бригады — сначала эндоваскулярные хирурги эмболизировали сосуды мозга, затем нейрохирурги удалили патологические образования. Участие в операции принял специалист Дальневосточного медицинского центра ДВФУ.
— Специалистов такого уровня в стране можно по пальцам пересчитать. С поступления к нам пациентов мы начали переговоры о его прибытии и участии в операции. Дополнительная сложность была в приобретении расходных материалов — стоимость комплекта на одного пациента 2 миллиона рублей. Главное было — найти их и оперативно доставить на Сахалин, — добавил заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов лечения и диагностики областной клинической больницы Андрей Мамонтов.
Спустя неделю врачи констатируют, что операции выполнены успешно. Один из пациентов — Юрий Попков уже начал самостоятельно передвигаться. У мужчины полностью восстановилось сознание, речь, двигательная активность.
— Сегодня уже ходить начал. Меня держали до операции и после, каждую минуту под контролем. Это такой адский труд, каждую секунду — воды подать, на каждый звук реагируют. Хирурги — это такие мастера, все врачи, ассистенты — все выкладываются полностью, — своими впечатлениями делится Юрий Попков.
Данный вид операций относится к высокотехнологичной медицинской помощи. С каждым годом для жителей региона больше возможностей получить ее, не выезжая за пределы региона. Сердечно-сосудистая хирургия — один из 18 профилей ВМП. На Сахалине островным пациентам выполняют шунтирование сосудов сердца, радиочастотную абляцию и другие сложные вмешательства. В следующем году планируется развивать хирургию на клапанах сердца — специалисты прошли обучение, имеется необходимое оборудование.