На Сахалине вернули к жизни двух пациентов с аномальными патологиями

— Специалистов такого уровня в стране можно по пальцам пересчитать. С поступления к нам пациентов мы начали переговоры о его прибытии и участии в операции. Дополнительная сложность была в приобретении расходных материалов — стоимость комплекта на одного пациента 2 миллиона рублей. Главное было — найти их и оперативно доставить на Сахалин, — добавил заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов лечения и диагностики областной клинической больницы Андрей Мамонтов.