На СВО убили мобилизованного экс-полицейского из Пермского края

На специальной военной операции был убит 38-летний Сергей Боталов, родившийся в селе Антипино Юсьвинского района. После окончания школы поступил в Кудымкарский сельскохозяйственный агротехнический техникум на специальность «Фермер сельскохозяйственного производства». После этого пошел служить в армию, подписал контракт.