На СВО убили мобилизованного экс-полицейского из Пермского края

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
На специальной военной операции был убит 38-летний Сергей Боталов, родившийся в селе Антипино Юсьвинского района. После окончания школы поступил в Кудымкарский сельскохозяйственный агротехнический техникум на специальность «Фермер сельскохозяйственного производства». После этого пошел служить в армию, подписал контракт.
Затем работал в полиции, охранником на строительных объектах в Перми, в последнее время трудился на сельхозпредприятии ООО «Родина».
На СВО попал в рамках мобилизации, которая была в сентябре 2022 года. Прощание с мужчиной состоится 3 декабря в селе Антипино.