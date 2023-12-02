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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:32

На СВО убили мобилизованного экс-полицейского из Пермского края

На СВО убили мобилизованного экс-полицейского из Пермского края

2 декабря 2023, 15:30
Фото: vk.com/public174642700 / 1MI
Прощание с мужчиной намечено на 3 декабря.

На специальной военной операции был убит 38-летний Сергей Боталов, родившийся в селе Антипино Юсьвинского района. После окончания школы поступил в Кудымкарский сельскохозяйственный агротехнический техникум на специальность «Фермер сельскохозяйственного производства». После этого пошел служить в армию, подписал контракт.

Затем работал в полиции, охранником на строительных объектах в Перми, в последнее время трудился на сельхозпредприятии ООО «Родина».

На СВО попал в рамках мобилизации, которая была в сентябре 2022 года. Прощание с мужчиной состоится 3 декабря в селе Антипино.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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