properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Власти Добрянского городского округа сообщили о гибели 35-летнего жителя на СВО

Осталась мама. В Добрянке состоится прощание с 35-летним убитым на СВО

2 декабря 2023, 07:00
Фото: пресс-служба администрации Добрянского городского округа

Власти Добрянского городского округа сообщили о гибели 35-летнего жителя на СВО

Мужчина служил по контракту с июля этого года.

Власти Добрянского городского округа сообщили о гибели 35-летнего рядового Александра Некрасова на СВО. Мужчина родился в Добрянке, в 2004 году закончил Добрянскую среднюю школу №3 и отучился на сварщика в Добрянском гуманитарно-технологическом техникуме имени П. И. Сюзева.

С 2011 по 2012 годы Некрасов служил в армии, после чего работал в разных организациях Добрянки и Перми. Мужчина подписал контракт для участия в СВО 5 июля текущего года, а 22 ноября был убит. Пресс-служба администрации Добрянского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что у Александра осталась мама. Прощание с военнослужащим пройдет в понедельник, 4 декабря, в 11:00 во дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.

Читайте также:
Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в России? Отвечает Минобороны РФСлуживший по контракту житель Краснокамска убит на СВОС погибшим на СВО добровольцем простятся в Кудымкарском округе
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в России? Отвечает Минобороны РФ
Сегодня, 05:11
Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова
Сегодня, 04:56
Реновация Тихого Компроса и пропавший автобус. Главные новости недели в Прикамье
Вчера, 11:22
Сотрудники ГИБДД в эти выходные вновь будут ловить пьяных водителей в Перми
Сегодня, 03:55
Скончался профессор-историк Пермского Политеха Борис Поварницын
Сегодня, 04:21
Легкоатлет из Прикамья Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии
Вчера, 16:29