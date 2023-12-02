Осталась мама. В Добрянке состоится прощание с 35-летним убитым на СВО

С 2011 по 2012 годы Некрасов служил в армии, после чего работал в разных организациях Добрянки и Перми. Мужчина подписал контракт для участия в СВО 5 июля текущего года, а 22 ноября был убит. Пресс-служба администрации Добрянского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» сообщает, что у Александра осталась мама. Прощание с военнослужащим пройдет в понедельник, 4 декабря, в 11:00 во дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина.