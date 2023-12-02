properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Пермском крае в ДТП с иномаркой пострадали двое пешеходов

Пожилой водитель иномарки на трассе в Прикамье сбил двух мужчин

2 декабря 2023, 06:30
Фото: Госавтоинспекция Березников

В Пермском крае в ДТП с иномаркой пострадали двое пешеходов

ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.
Сюжет
Дтп

На автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье вчера утром, 1 декабря, около 9:00 случилось ДТП. В направлении Усолья за рулем автомобиля Skoda ехал 70-летний мужчина. По предварительным данным, на 9 километре трассы пенсионер сбил двух пешеходов 35 и 37 лет, сообщают в ГИБДД Березников.

Мужчины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП они госпитализированы в больницу с различными травмами. В Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть предельно внимательными и обязательно надевать на одежду световозвращающие элементы. Водителей просят заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Читайте также:
На трассе М-7 Волга в массовом ДТП погиб водитель иномаркиДТП с двумя погибшими случилось на трассе в Нытвенском районеВ Пермском крае случилось ДТП с тремя автомобилями. Погибла женщина
#Авто#Дтп#Пермь#Авария#Березники
Подпишитесь
Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в России? Отвечает Минобороны РФ
Сегодня, 05:11
Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова
Сегодня, 04:56
Реновация Тихого Компроса и пропавший автобус. Главные новости недели в Прикамье
Вчера, 11:22
Сотрудники ГИБДД в эти выходные вновь будут ловить пьяных водителей в Перми
Сегодня, 03:55
Скончался профессор-историк Пермского Политеха Борис Поварницын
Сегодня, 04:21
Легкоатлет из Прикамья Евгений Торсунов удостоен Национальной спортивной премии
Вчера, 16:29