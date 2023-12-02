Пожилой водитель иномарки на трассе в Прикамье сбил двух мужчин

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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На автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье вчера утром, 1 декабря, около 9:00 случилось ДТП. В направлении Усолья за рулем автомобиля Skoda ехал 70-летний мужчина. По предварительным данным, на 9 километре трассы пенсионер сбил двух пешеходов 35 и 37 лет, сообщают в ГИБДД Березников.
Мужчины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП они госпитализированы в больницу с различными травмами. В Госавтоинспекции проводится проверка, уточняются обстоятельства случившегося.
Сотрудники ГИБДД призывают пешеходов быть предельно внимательными и обязательно надевать на одежду световозвращающие элементы. Водителей просят заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.