Пожилой водитель иномарки на трассе в Прикамье сбил двух мужчин

На автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье вчера утром, 1 декабря, около 9:00 случилось ДТП. В направлении Усолья за рулем автомобиля Skoda ехал 70-летний мужчина. По предварительным данным, на 9 километре трассы пенсионер сбил двух пешеходов 35 и 37 лет, сообщают в ГИБДД Березников.